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30天未到貨 馬里蘭州取消1250萬美元防疫物資訂單

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合3日電

馬里蘭州取消了一筆價值逾1250萬美元的防疫物資訂單；官員表示，這批物資是從一家有政治關聯的公司採購，並已要求執法部門展開調查。

該州採購官員說，已向一家名為Blue Flame Medical LLC的公司採購一批口罩與呼吸器，卻等候超過30天仍未到貨，於是採取行動；該公司於數周前由曾任共和黨資金籌集人的古拉(Mike Gula)創立。

華爾街日報取得古拉寫給馬里蘭州官員的信函副本透露，該州下訂的大批中國製造的N95口罩，據稱被中國政府官員扣押。

該公司人員透露，古拉換了一家新的供應商，並打算迅速將這批口罩、以及價值400萬元的逾100台呼吸器運往該州。

馬里蘭州府一位發言人說：「經研判，我們下訂單後已經過了一個月的時間，卻未接獲出貨通知；我們已取消訂單，並將此事通報本州總檢察長」；該州州總檢察長一位發言人證實已得知此事。

此事反映出新冠肺炎疫情期間，各州、醫院、以及第一線防疫人員搶購口罩、手套、防護衣等醫療防護裝備時，市場上的亂象叢生。

許多遠在中國的人士試圖幫助買家聯絡製造商；許多相關人士都是在今年3月初才開始投入醫療物資交易。

古拉曾積極為數十位共和黨議員及政府官員籌集資金；他和自己創辦的總部位在華盛頓的公司，在十幾年內為共和黨候選人籌集數千萬元資金。

經「華爾街日報」複審的採購訂單顯示，馬里蘭州於4月1日與Blue Flame Medical LLC公司達成協議，以每個4.52元的價格採購155萬個N95口罩；該州也以每台4萬元的價格採購110台呼吸器；整筆訂單總價1254萬2000元，包括約100萬元空運費用；而該州已支付古拉50%頭期款，即627萬1000元。

馬里蘭州一位官員說，這筆訂單原定應於4月14日到貨，採購官員也已於4月30日對該公司發出書面提醒，要求該公司在48小時內提供出貨證明；但該公司沒有提供所需資訊，於是該州決定取消訂單。

該公司仍堅稱訂購物資即將送到，還說根據協議，該公司可在6月30日前履行承諾。

古拉向華爾街日報提供物流公司於4月29日的來信稱，中國官員不批准150個N95口罩出境；而他另外提供的一份文件顯示，他已從別的製造商採購新一批150萬個N95口罩。

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