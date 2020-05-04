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不開店無法維生、開了怕疫情又來 小商家陷入兩難

世界日報 / 編譯潘勛／綜合3日電
不開店無法維生，開了又怕疫情捲土重來，不少小企業陷入兩難局面。 美聯社
不開店無法維生，開了又怕疫情捲土重來，不少小企業陷入兩難局面。 美聯社

川普總統及一些由共和黨主政的州長抓住新冠抗疫有所進展的初步跡象，開始重啟部分美國經濟，但不少小企業陷入兩難局面，不開店無法維生，開了又怕為時過早，疫情捲土重來，屆時又得關閉，那麼導致的混亂才叫噩夢一場。

「國會山莊報」3日報導，目前已有30州放寬社交距離及商家關門命令；那些命令用意在減緩新冠疫情的散布，但要付出沉重的經濟代價。目前全美失業率可能已超過20%。

逐步放寬社交距離限制可以給某些掙扎中的生意一線生機，不致在這波大蕭條以來最可怕的衰退中滅頂。數以千計的小企業，若沒能很快賺些收入，很快就會破產。

但公衛官員警告，過早解除社交距離，恐引發新感染案例大增，迫使全美陷入更嚴格的封鎖。

德州農工大學公衛學院流行病學助理教授瑞貝卡‧費雪(Rebecca Fischer)表示，個別機構必須付出很多心血，確保顧客平安，不受病毒感染，想做到有時相當困難；她曉得很多店家急著開店，但也有很多生意依然歇業，觀望民眾獲准再度接觸後，會發生什麼狀況。

新冠病毒漸漸擴散到美國鄉間，有些州感染案例還在上升，州長卻放鬆禁令，也讓過早解除所冒風險為之大增。

即便最樂觀的經濟學者也警告，目前恢復的經濟活動很寒酸，要到新冠疫苗出現，工人才有信心，能聚集在封閉廠區工作。

有些州准許零售業及餐廳重新開門營業，但顧客及員工仍得保持某些距離，如此客納量只有正常時的部分而已。

據「Qualtrics」公司1日公布民調指出，目前三分之二美國人對返回工作地點仍感不安，63%願意等到聯邦疾病防治中心(CDC)正式發布可以復工為止。

社交距離 新冠肺炎

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