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復工後員工染疫雇主該擔責？白宮、國會拔河

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
美國各州重啟經濟活動後，雇主是否要為員工感染病毒承擔責任，引發正反兩派激論。 美聯社
美國各州重啟經濟活動後，雇主是否要為員工感染病毒承擔責任，引發正反兩派激論。 美聯社

當全美各州重啟經濟活動，勞工紛紛回到工作崗位之後，如果上班期間感染新冠病毒，雇主是否應承擔責任，白宮與國會看法分歧。參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)主張，應為企業提供免責保護機制，讓雇主不必因為員工染疫負責，白宮高層的看法普遍與麥康諾一致。但眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)等民主黨人士則不以為然。以目前情況看來，似乎雙方都不願妥協退讓。

「華盛頓郵報」報導，雇主是否要為員工感染病毒承擔責任，問題牽涉層面複雜，未來幾個月影響醫療保險、經濟等問題。支持資方與力挺勞方的兩派人馬，最近都在國會啟動強力遊說，主要工商團體、科技企業、保險公司、製造業者、工會以及訴訟律師，都來湊熱鬧。

民主黨高層已放話，若類似「防護傘」草案出爐，一定反對到底。兩黨之間如今出現壁壘分明局面，與短短六周之前的狀況截然不同，當時兩黨議員聯手，國會很快通過規模將近2兆餘元的緊急紓困法案。

川普總統對於重啟經濟迫不及待，共和黨居多數的參院，4日即將復議。過去幾天，共和黨高層私下討論著提供企業免責保護的草案，認為這將為公司行號帶來信心，不必煩惱恢復營業之後恐將挨告。

共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)正在研擬中的草案，便為雇主提供免責保護。根據草案條文，只要雇主確實遵守政府規定，萬一有員工感染病毒，雇主無須承擔責任。

民主黨居多數的眾院，至少還將休會一周，理由是擔心復議會有染疫的健康風險。至於復議之後的優先立法項目，波洛西則放在規模1兆元的州政府與地方政府振興方案。

對於共和黨方面積極推動的雇主免責草案，民主黨議員顯得興趣缺缺，理由是疫情期間全美超市員工、醫護人員、製造業等必要行業勞工繼續堅守工作崗位，冒著極高的健康風險。

民主黨康州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)指出，麥康諾認為肯定會有大量訴訟出現，才會想要推出免責草案。布魯曼索也說，這項草案「不可能過關」。

白宮 新冠肺炎

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