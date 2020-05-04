川普選情告急？ 共和黨鐵票倉「德州」民調呈現五五波

美國將在今年11月舉辦總統大選，然現階段的防疫工作，讓總統川普被批評錯失先機，甚至有可能影響他的連任之路。據德州當地新聞《達拉斯晨間新聞（The Dallas Morning News）》最新民調指出，如果現在就舉辦大選，民主黨候選人拜登將與川普打成平手。

《達拉斯晨間新聞》公布最新民調，調查當地民眾對於重開放後，民眾前往公共場所的意願，及川普在此次防疫工作上的表現。結果呈現兩極化，43%民眾認同或非常認同、44%民眾則是不認同或非常不認同。當中認同者以共和黨員居多、不認同者則以民主黨員為多。

這項數據似乎也影響川普的民調，報導中同時指出，若現在就舉行總統大選，川普將與他的對手拜登打成平手，這段川普來說可能是個警訊，因為德州在美國的選民分布上是標準的「紅州」，過去4年來皆由共和黨拿下，如今卻呈現兩黨候選人打成平手的局面。

除了德州以外，在上週公布的多家民調顯示，拜登在多個搖擺州，支持度皆領先川普。其中川普上屆選舉拿下的五個搖擺州：賓州、威斯康辛州、密西根州、緬因州及佛州，目前的支持度都是拜登領先。而美國三大民調網站之一的「Real Clear Politics」整理各家民調，平均下來拜登的支持度高出川普5.3的百分點。

距離美國總統大選還剩6個月，即便拜登目前聲勢上漲令民主黨信心大增，但仍不保證他能入主白宮。一方面拜登近期受到前助理的性侵指控，二來過去川普與希拉蕊對決時，也是民調較低但最後險勝的狀況，誰將是美國下一任總統，結果仍很難說。