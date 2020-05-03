美國務卿：大量證據顯示 新冠病毒源自武漢實驗室

法新社報導，美國國務卿龐培歐3日表示，有「大量證據」顯示新冠病毒源自於中國大陸武漢的一個實驗室，而非當地市場販售的野生動物。

他在接受美國廣播公司節目「本周」（This Week）專訪時說：「有大量證據顯示，這就是它開始的地方。」

他並指出，中國早期淡化疫情的行動，就是個典型的共產主義造謠手法。「這帶來了巨大的風險。川普總統非常清楚，我們將向負責的人進行問責。」

雖然龐培歐高分貝批評中國處理方式，但卻拒絕透露自己是否認為新冠病毒是被故意釋放。

美國總統川普上周四也表示自己看過證據，可證明病毒來自中國的武漢實驗室，但他拒絕透露細節。