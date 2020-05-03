全球大競賽 疫苗未成功 已設生產線 全美650萬人受檢

神秘的新冠肺炎疫情在全球蔓延四個月後，醫學研究人員正以空前的速度努力研發疫苗，對公共衛生以及全球政治經濟都有重大意義，甚至出現還無法確定產品研發成功與否，藥廠就已經開始設立生產線，訂立產製目標的奇特現象。

新冠肺炎疫情蔓延全球187國；根據約翰霍普金斯大學統計，截至2日，全球至少342萬4254人確診、24萬3674人死亡；美國已有超過650萬人受檢，至少113萬2315人確診、6萬6364人死亡。

各國政府、藥廠、創新生技業者、學術實驗室，進行總共約90項研究中，有七項已進入臨床試驗階段；面對政治領袖的施壓、以及潛在的龐大商機，藥廠與研究人員正以前所未見的速度研製疫苗；不過弔詭的是，目前仍無法確定是否會有任何疫苗被證實有效，以及要等多久才能夠廣泛使用；而過度倉促又將影響安全性。

部分專家說，更立即的方式可能是研發療法，讓新冠患者快速康復；實驗藥物瑞德西韋(remdesivir)上周就傳出正面的初步成效，美國食品暨藥物管理局(FDA)1日也授權允許緊急使用瑞德西韋治療新冠肺炎。

在民族主義意識高漲的時代，與研製疫苗競賽相關的地緣政治，變得跟醫學一樣複雜；紐約時報報導，數月來，美中兩國針對新冠病毒的起源相互詆毀，衝擊雙方的合作；美國政府早已警告，必須保護美國的創新成果不被竊取。

司法部負責國家安全事務的助理部長迪墨斯(John C. Demers)1日說：「生物醫學研究長期淪為竊盜目標，尤其是被中國政府覬覦；而新冠病毒的疫苗與療法正是目前的終極目標；在商業價值之外，率先成功研發療法或疫苗，將能在地緣政治上發揮重大影響力；我們將竭盡所能保護美國的研究。」

全球各地研究如此積極也衍生出前所未有的奇特景象：各國政府與廠商還無法確定要製造的產品，就已經開始建造生產線。

國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)日前告訴國家廣播公司(NBC)：「我們要讓相關廠商開始提高產能。」

美國兩家廠商，嬌生公司(Johnson & Johnson)與摩登那(Moderna)都宣布與製造公司合作；嬌生承諾要在明年底前生產10億劑尚未研發出來的疫苗。

英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)日前也說，已與牛津大學(University of Oxford)疫苗研發項目合作，要在今年底前生產數千萬劑。

當前疫苗需求龐大，越來越多人呼籲進行存在道德爭議的人類挑戰性研究(human challenge trials)，也就是讓志工接種尚在研製中的疫苗，然後刻意暴露在新冠病毒下，藉以加速研製流程。

但即使找到解方，量產與分發方面仍存在重大挑戰；微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)警告，醫用級玻璃恐嚴重短缺，導致疫苗無法順利分發。

以疫苗計畫目前的擴散程度來看，最後可能沒有一方能取得明顯的領先優勢。