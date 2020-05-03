重啟經濟解封 卻有60%州未達篩檢最低標準

美聯社2日報導，雖然有越來越多州逐漸放寬新冠肺炎避疫政策和外出限制，但絕大多數州並未達聯邦政府或公衛研究單位建議的最低篩檢標準；分析顯示，目前只有40%的州符合2%篩檢門檻。

史無前例的公衛危機爆發三個月以來，白宮大多拒絕配合專家希望發布一致的篩檢計畫的建議；不過美聯社分析也認為，隨著州府的檢測能力提升，會有更多州達到篩檢標準。

美聯社的分析是根據「新冠病毒追蹤計畫」(COVID Tracking Project)截至4月30日的數據，分析各州月平均和最近七天的篩檢量。

檢測率不及格 多州卻解除居家

美聯社報導指出，未達聯邦檢測水準的州包含部分已進入提早放寬居家避疫政策的州，如科羅拉多、南卡羅來納、德州在內；積極放寬限制並解除居家避疫的喬治亞州檢測率不及2%。

在路易斯安納和堪薩斯州，共和黨議員施壓民主黨州長重啟經濟，但美聯社分析顯示這兩州的檢測率都非常低；堪薩斯州州長和高級衛生官員預料本月檢測率將達2%。

佛州本周將啟動第一階段重啟經濟計畫，卻未能達到每日檢測3萬到4萬計的目標；密西根州議會由共和黨掌控，共和黨議員就居家避疫政策控告民主黨籍州長，該州已逐步邁向篩檢2.2%州民的目標

少了詳細規範，各州只好自行擬定成功的重啟經濟篩檢計畫；但若各州未能落實檢測，公衛專家就無法迅速判定疫情是否緩和，可能造成更嚴重的封鎖。

未落實檢測專家：危險不負責

喬治城大學公衛專家高斯丁(Lawrence Gostin)說：「這是危險且不負責任的行為。」

在許多州，檢測僅限住院病患、高風險族群和前線醫護人員；但多數公衛專家認為，控制病毒需要更廣泛的檢測數百萬名無症狀病患。

川普政府上月27日公布的檢測藍圖缺乏州官員能做決定的指標，反而將檢測責任歸咎各州，澄清聯邦政府只是提供「萬不得已的最後一招」。

資深政府官員表示，當局將提供各州足夠的試劑和所需用品，並在5、6月篩檢各州至少2.6%人口，受創最慘的州將獲得較多協助。

白宮發言人本月1日表示，當局的檢測門檻只是建議，各州有最終權力決定是否安全且負責的重啟經濟；聯邦政府重申，已著手擴大篩檢並強調3月即宣布、與連鎖藥房合作的計畫。