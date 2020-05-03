他主導白宫對中強硬政策 建議川普稱「武漢肺炎」

華盛頓郵報報導，博明（Matthew Pottinger）20年前曾是路透和華爾街日報駐北京和香港記者，如今任職白宮副國家安全顧問，因深信中國隱匿新冠肺炎疫情、進行「心理戰」模糊病毒起源，他敦促美國總統川普用武漢肺炎稱呼此一大流行病。

想掩飾自己防疫不力的川普欣然接受，甚至更進一步的以「中國病毒」稱之。

博明認為外界對白宮的批評沒道理：中國的官媒也喊武漢病毒達數周之久，才突然施壓世界衛生組織正名為新冠肺炎。

根據匿名的知情人士，博明深信北京當局對疫情的處理是「災難性的」，以及「全世界都因中國內部治理問題遭連帶傷害」。

他在川普政府調整對中政策的過程裡正扮演了一個重要角色，力主轉向加劇對抗的路線。他2017年曾協助製作一份國安策略文件，正式稱呼中國為策略性競爭者，北京當局被標註為「意圖改變現狀的強權」。

曾採訪過SARS新聞的博明據說是第一個在1月下旬、向川普提議取消部分中國航班的人。3月，他主導一項審查，最終讓國務院削減中國記者的簽證數，理由是北京打壓外籍記者之際，他們還在為中國政府支持的宣傳機構工作。中國隨後驅逐為華郵在內多家美國媒體效力的記者回敬。

博明支持川普凍結提供給世衛組織的資金，同時推動情報單位調查在保守派之間盛行的的陰謀論---病毒來自武漢實驗室而非華南海鮮市場。

博明私下形容，中國國家主席習近平正引導中國的威權體制走向更加危險的「極權主義」。

現年46歲的博明2017年被川普首任國安顧問佛林招攬到華府，他當時在外交政策菁英圈裡並不出名。博明的立場較趨近強硬派，但他沒有那麼強烈的意識型態，且對指揮體系抱持軍事風格的尊重，安於不在鎂光燈下，很小心不搶白宮西廂辦公室大人物的鋒頭。

這些特質有助他撐過三位國安顧問並獲得升遷，去年，他由亞洲事務主任升成第四位國安顧問歐布萊恩的副手。