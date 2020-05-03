女助理：當年申訴白登不敢說「性騷」 只說「不舒服」

指控民主黨準總統候選人白登27年前性侵她的前參院助理泰拉．李德(Tara Reade)接受美聯社採訪時表示，她當年曾向國會人事處提出指控，但內容含蓄簡略，沒有明確指控白登性侵或性騷擾，只提到讓她感覺「很不舒服」。

美聯社2日報導，李德1日接受訪問時表示，自己記得在報告中提到白登要她端飲料，原因在他喜歡她的美腿，認為她很漂亮，而這些話令她覺得不舒服；現在她曉得，自己當時太害怕，沒敢寫下那起性騷擾。

李德說，自己在報告中描述與白登接觸的不快經驗，「但我使用的主要字眼…我曉得沒用性騷擾……我用的是『不舒服』，而且我想到『報復』。」

美聯社2019年曾多次訪問過李德，根據去年的採訪內容謄本及重點註記，李德當時說，自己去人事處後，「害怕而退縮」；美聯社1日再就李德當年寫的申訴報告採訪她。

美聯社指出，2019年會採訪李德，是因為她指控白登不當撫觸她，讓她不舒服；直到今年，大約在白登即將篤定成為民主黨總統提名人的時候，她才指控白登性侵。

李德繳交給參院人事處的報告存在與否，已成為指控白登的重大元素；白登則斷然否認有那回事。李德說，自己並沒有留存報告副本；而白登1日接受MSNBC有線電視訪問，首度回應性侵事件時表示，不知道有人曾申訴他；他也請參院及國家檔案局搜尋他們的文件，看看能否找出李德的申訴資料。

但李德暗示，就算報告浮現檯面，可能也無助於她目前的性侵指控，因為當時她選擇不寫下細節。

據2019年美聯社採訪李德的謄本內容，李德當時說，參院設有類似輔導室的單位，她去過一次，但因害怕而打退堂鼓。

李德1日說，自己去年講的害怕退縮，是沒向白登提起完整的性侵或騷擾指控；當時她提交給人事處的「內部表格」，只提到連絡資訊、任職單位，還有一些她與白登不快的膚泛內容。