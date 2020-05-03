疫情、經濟崩潰夾擊川普連任前景堪慮

現在離今年大選日期只有六個月，從入主白宮第一天開始就志在尋求連任的川普總統，面對新冠病毒疫情及經濟崩潰下，其連任前景看來不妙，黨內盟友也大為擔心。

對一些共和黨人來說，這次選舉幾乎等於是對川普的全民公投，儘管他的基本盤仍在，但大部分共和黨選民已對他的個人素質持懷疑態度；在2016年的選舉中，他與民主黨對手喜萊莉‧柯林頓成了一個鮮明對比，將許多選民拉了過來。當然他也期望今年11月與白登對決，也會出現同樣情況；然而，整個情況似已經改觀。

現在全國經濟正處於崩潰狀態，過去六星期為了遏止新冠病毒疫情而實施的居家限制，使企業出現倒閉潮，超過3000萬美國人在一個半月內失業，即使川普自己的經濟顧問，也預測到6月時，全國失業率可能達到20%。

一直以來，當川普處於不利情況時，會透過抨擊對手來掩飾自己的缺點，現在由於民眾都只關注疫情及經濟，注意力集中在川普如何抗疫及應對經濟危機，在這段時間內，川普對白登的任何攻擊，都難以博得公眾眼球。正是這些原因，川普在一些關鍵州份已失去優勢。

儘管在民意調查中，川普的整體支持率未有顯著下降，最新的民調結果仍指出他有42%的支持；但民主、共和兩黨的民調及策士都看到，川普在關鍵州的支持均出現落後白登的跡象，這亦是為何最近有消息指川普對這樣的結果大發雷霆。

獨立的民調顯示，川普在佛州、威斯康辛等幾個關鍵州的支持度均告落後，長者及受過大學教育者的支持度同樣下跌，教育程度較低的女性也在遠離他。

相反白登的團隊採取的是緩慢但穩定的策略，而且證明奏效。白登競選團隊指出，他們看好在佛州、亞利桑納及多個州的前景，這些州正是川普在2016年取得勝利，而助他入主白宮。