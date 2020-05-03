民主黨女政要挺白登 也有人促調查

前副總統白登1日終於出面，堅決否認前助理泰拉‧李德(Tara Reade)對她性騷擾的指控，多位民主黨資深政壇女性，紛紛表態力挺白登；而整件事情的發展正將推動三年有餘的「我也是」運動(#MeToo)和「相信女性」風潮，推向一個令人不安的境地。要求調查此案以示白登清白的聲浪，也在蘊釀中。

這起時隔近30年的事件，沒有目擊者，真相恐怕很難建立，但即便如此，至今仍然沒有任何組織要正式調查李德的指控。目前的情況是，民主黨的女性政治人物正在承擔替白登辯護的重擔，還得面對外界「偽善」的指控。

民主黨準總統候選人白登，可能不是民主派和進步派女性的首選候選人，許多人並不喜歡他動輒擁抱觸摸女性的「觸覺式」政治風格，但白登擁護反暴力侵害婦女法案、表態打擊校園性侵犯；最重要的是，他顯然是11月擊敗川普的最佳選擇。如果自由派民主黨選民放棄白登，勢必增加川普連任機會。

內華達州前女民主黨州議員露西‧佛洛斯(Lucy Flores)去年春天即曾表示，她對白登在2014年競選活動中親吻和觸摸她的作法感到不適；但她現在也說：「我們明白這件事讓很多女性身陷兩難，但我們也有很多人願意做正確的事—那就是：即便如此，我們仍會投票支持他。」

曾競選喬治亞州長失利的民主黨非洲裔女性政治明星史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)說：「我相信白登。」眾院議長波洛西說：白登是「非常正直的人」。

當白登1日終於公開站出來否認性騷擾指控之後，多個婦女權益組織稱讚他的發言；但史坦福大學法律教授和民主黨籌款人密雪兒‧道伯(Michele Dauber)談到她的擔憂：「這些有權勢的重要女性領袖都是在沒有真正調查的情況下，表示信任白登。」

道伯主持的「夠了就是夠了選民計畫」(Enough is Enough Voter Project)呼籲對此案進行獨立調查。

她指出，「如果此事為真，卻沒有調查，白登的候選資格或總統職位可能因此崩盤，還可能讓#MeToo運動一起陪葬。」

1991年出面指控大法官提名人湯瑪斯(Clarence Thomas)性騷擾的阿妮塔‧希爾(Anita Hill)，也同樣呼籲進行中立調查。希爾當年指控湯瑪斯的參院司法委員會聽證會，正是由白登擔任主席。

布蘭岱斯大學(Brandeis University)法學教授希爾表示，「白登否認李德的性騷擾指控，但這並不代表調查結束。」她表示，此時最重要的，應該針對白登和川普的指控進行調查，並向大眾公開結果。

希爾強調：「如果沒有這些基礎，人們永遠不確定該相信誰及此事是否重要。如何看待，取決於我們是否認真對待性侵指控、堅持要求公機關制定公平程序，以保護出面發聲者的權利和被指控者捍衛自己的權利。」

許多保守派人士則指出，民主黨對李德的回應，與2018年大法官提名人卡瓦諾(Brett M. Kavanaugh)性騷擾案聽證會上，民主黨團結起來維護提控人加州女教授克莉絲汀‧福特(Christine Blasey Ford)的作法，形成鮮明對比。

支持女性競選公職的洛杉磯「女性集體組織」(Women`s Collective)聯合創始人薩曼莎‧埃特斯(Samantha Ettus)說：「我認為我們不能選擇性地對#MeToo感興趣。」