白宮國安顧問疫情間神隱？ 歐布萊恩駁失職：天天與川普會面

白宮觀察人士表示，川普政府對新冠疫情反應之慢之拙讓人瞠目，其中國家安全顧問歐布萊恩好像神隱，全然不符該職務應有的角色，似是大因；歐布萊恩近日受訪雖為自己辯護，但考量到彈劾案以來，川普對國安單位不信任，不免讓人覺得，歐布萊恩只想明哲保身。

有線電視新聞網(CNN)2日報導，川普第四位國安顧問的歐布萊恩，在政府對抗新冠病毒的戰役，顯然置身幕後；他沒帶頭因應疫情，反而把責任撥派給副手，甚至缺席多場新冠抗疫會議。

歐布萊恩接受CNN深度訪問時承認，很多白宮公共場合，自己並未現身，但他強調自己並沒缺席，幾乎天天與川普談論疫情，不時接洽外國盟邦，協調因應之道。

歐布萊恩承認，美國政府跟世上好多國家、科學家一樣，花了不少時間，才領略到新冠威脅的嚴重。

只是，幾位白宮現任官員向CNN表示，目前西廂有個感受正在滋長，就是歐布萊恩把他的職位做小了，而他想在吹毛求疵的白宮內部保持低調，已然把他對總統的影響力削減到幾乎無足輕重的地步。

國安顧問是國家安全會議之首長，職權在閱讀厚厚的全政府情資，以便就可能的威脅，提前向總統示警，另在危機時刻協調整個政府的因應。

但歐布萊恩神隱到幕後，推他的副手博明(Matthew Pottinger)打前鋒。歐布萊恩後來舉薦國務院全球公衛官員黛博拉‧柏克斯(Deborah Birx)出馬，擔任新冠疫情協調員，這一點有功沒錯，但那已是2月下旬的事，而新冠疫情已燎燒全美。

白宮內部把歐布萊恩形容為「史上最沒影響力的國安顧問」；但CNN認為，情報界有人吹哨，舉報川普與烏克蘭總統通電話一事，接下來總統彈劾案審理過程中，幾名國安會成員出席做證，瞧在川普眼中，國安會的名聲已經臭了。

另一位白宮官員形容，以川普對國安會之不悅，歐布萊恩「什麼也做不成」。