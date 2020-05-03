白宮經濟顧問：5月底前幾乎全美重啟 4輪紓困或無必要
民主黨人敦促國會提撥更多聯邦資金給財政緊迫的州和地方政府，但白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)2日接受「福斯新聞」(Fox News)訪問時表示，可能不需要新一輪新冠肺炎紓困計畫。
因應新冠肺炎疫情蹂躪，國會已通過前所未有的數兆元紓困方案，並考慮提供另一波經濟刺激計畫。
儘管衛生專家紛紛提出警告，但多州已開始取消居家避疫並準備重啟經濟。
哈塞特說：「最近有些好消息，重啟經濟的計畫比預期的要快，且是在安全的情況下進行，我們有機會不需要第四階段(紓困)。」
國會已就協商潛在的「第四輪」新冠肺炎應對方案，民主黨國會領袖視此為補助各州和地方政府的首要之務。
哈塞特接受福斯新聞訪問後，面對記者提問表示，潛在的第四階段協議可能著重「成長、起飛和復甦，不僅是為復甦搭橋」。
川普總統上周曾說，考慮透過潛在的「第四階段」刺激方案中挹注各州，但想在「通過這類計畫前先暫停」。
哈塞特2日表示，國會兩黨人士將會先解決政治問題，稱川普「絕對反對紓困」。
就美國經濟重啟前景而言，哈塞特預測，「幾乎每個州都都可能在5月底前，大幅重啟經濟」。
哈塞特說，未來幾個月的經濟數據將「如所見的一樣糟」，重申他上周對新冠肺炎重創經濟的悲慘預測：失業率恐達19%，第二季GDP損失則將飆上40%。
眾院議長波洛西上月26日受訪時允諾，州和地方政府將「以顯著方式」獲得救濟金。
共和黨人規定，各州想要取得聯邦資金，就必須提供企業和健康照護人員免遭控訴的責任保險。
參議員及參院職員本周將重返華府，但眾議員上月28日取消返回工作崗位的計畫。
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