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校園不知何時重開？高中應屆畢業生不急選校 名校大搶學生

世界日報 / 記者胡玉立╱綜合報導
高中應屆畢業生不急著決定進哪家大學，但連名校積極搶學生。圖／世界日報提供
高中應屆畢業生不急著決定進哪家大學，但連名校積極搶學生。圖／世界日報提供

全美約有700所大學要求新生須在5月1日回覆校方是否接受入學許可，但跡象顯示，受經濟、健康及校園不知何時重開等多重因素影響，許多高中應屆畢業生都不急著下決定。大學招生改革組織Accept創始人瑪麗．比格姆(Marie Bigham)說，有半數大學決定多給錄取新生一個月時間，甚至已連絡候補名單上的申請人；其中不乏許多過去競爭激烈的大學在內。

家住紐約州的高中生蒂芬尼．唐(Tiffany Tang)，上周收到洛杉磯加州大學電郵告知她從候補名單遞補錄取，萊斯大學招生官員親自打電話給她通知錄取，康乃爾大學也聯繫她詢問入學意願。

蒂芬尼在短短兩天內多出好幾家學校可選，反映出來的是大學正蒙受損失；面對入學人數急劇下降、收入大減，即使最挑剔的名校，也正採取更積極行動填補新生缺口。

哥倫比亞大學前招生主任黛博拉．費利克斯(Debra Felix)表示，「到處都有人從候補名單遞補上來。這表示，要不是正取生回覆得很慢、就是他們直接拒絕。」

許多學生說，他們要等到確定校園重新開放，再做決定。

新澤西州高中應屆畢業生約翰．坎內文(Johnny Kennevan)被賓州約克學院(York College)錄取到該校打籃球。但如果秋天校園仍然關閉，他可能會改變計畫。坎內文說：「花2萬元坐在家裡參加線上課程沒意義，上社區大學也可以獲得相同教育。」

美國高等教育在新冠病毒大流行之前即已面臨許多財務問題。3月中旬以來，大學校園關閉並轉向線上學習，大學院校宣布損失數億元，就算有聯邦紓困140億元，也很難讓陷入困境的學校繼續運轉。

但是專家說，這還只是開始，如果學校不能說服學生在秋天入學，情況將雪上加霜。

全國大學入學諮詢協會主席馮納許(Jayne Fonash)預測，5月1日入學決定期已過，各校可能會出現對學生「挖角」的現象。

位於巴爾的摩的馬里蘭羅耀拉大學(Loyola University Maryland)招生副校長尼科斯(Eric Nichols)說，有不少學生告知校方將延後入學或這一年將是他們的「空檔年」，也有人說他們需要更長時間來決定；他說：「我們認為，很多學生就算到了夏天，也未必會做出決定。」

尼科斯說，大學有可能會配合學生的要求，但如果延期嚴重影響作業，學校可能不得不拒絕。他說：「坦白說，我們從來沒有遇到這種問題，這是個未知的領域，一切且戰且走。」

與此同時，許多學校特別免除國際學生押金、退還住宿費，因為國際學生一次繳足全年學費，是學校收入重要來源。但根據貿易組織「美國教育委員會」(American Council on Education)4月預測，今年秋天的國際學生入學率將下降25％。

洛杉磯 哥倫比亞

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