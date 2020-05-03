揭全美醫療物資短缺 衛福部監察長遭川普炒了

川普總統宣布提名新的衛生與公共服務部監察長，接替代理該職的現任副監察長格林(Christi Grimm)；格林在上個月一份報告中，指出美國的醫院無法滿足新冠病毒的測試需求，甚至醫療物資面臨嚴重短缺，之後川普曾在記者會上公開抨擊格林。

白宮在1日晚發出的公告中，提名波士頓的聯邦助理檢察官魏達（Jason Weida）為監察長；公告說，選擇魏達是因為他監督了「大量有關醫療保健和其他領域的複雜調查」；他的任命仍須得到參院確認。

格林被免職，一般相信是她對川普的抗疫工作持批評態度。

她在上個月發布的報告中，根據對全國46個州343家醫院的調查，認定存在嚴重的物資短缺；報告披露數百家醫療中心正在努力獲得測試劑盒、防護裝備和呼吸機。當時川普已經因為淡化新冠病毒的威脅、行動遲緩抗疫不力而遭到廣泛批評。

川普4月6日在回答記者提問時，就有關報告表示不滿，公然的質問撰寫報告是誰，「她哪兒來的？監察長？她叫什麼名字？」並指示下屬「找出這個人來」。

川普其後得知是格林後，指她在歐巴馬政府期間任職，斷言該報告有政治偏見，又在推特貼文攻擊格林，之後屢傳川普要炒掉她之說。

格林本身是一名職業調查員及審計師，早在1999年柯林頓時期就開始在監察長辦公室工作，並在布希、歐巴馬政府內任職，在前任監察長下台後，今年1月她以副監察長代理身分接管了該辦公室，並不是政治任命的人士。

白宮發言人以人事決定為由，拒絕就炒掉格林之事置評。

華盛頓州民主黨籍參議員派蒂‧莫瑞（Patty Murray ）在聲明中抨擊川普的決定，指他的做法目的是要獨立政府官員噤聲，又說即使總統也不能不接受監督。