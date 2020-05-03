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虛擬競選！美民主黨拿對付IS的資訊戰 打擊挺川普言論

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國民主黨總統候選人拜登（左）與拚連任的總統川普（右）。美聯社
美國民主黨總統候選人拜登（左）與拚連任的總統川普（右）。美聯社

支持美國民主黨的新政治行動委員會（PAC）正計畫用對付恐怖組織伊斯蘭國（IS）的資訊戰，來打擊美國總統川普陣營散布有關對抗新冠肺炎疫情的消息。

華盛頓郵報報導，該行動委員會找來前駐阿富汗美軍司令官麥克里斯托（Stanley McChrystal）當顧問。

「打擊假消息」（ Defeat Disinfo）小組將使用人工智慧和網絡分析，繪製大眾對有關川普在社交媒體上發言的討論。該小組將找出最流行的反敘事言論，並透過全國340萬名意見領袖加以推廣，甚至會付錢給擁有大量粉絲的社群媒體用戶以反對川普。

此舉反映民主黨內部擔憂，川普背後意志堅定的數位大軍會幫他渡過這場疫情難關，即使美國經濟崩潰、數萬人死亡，且川普的民調支持度持續下滑。

民主黨媒體顧問、PAC高級顧問艾興鮑姆（David Eichenbaum）說，「常說競選是一場思想戰，但實際上卻是場敘事戰。如今，這些敘述手法在網上迅速流傳」。

麥克里斯托尚未表態支持川普的對手、前副總統拜登。麥克里斯托表示，他對政治行動委員會感興趣，在於確保選前資訊正確。他說，大家都不希望潘朵拉的盒子存在且被打開，但事實就是相反。

該計畫由霍蘭德（Curtis Hougland）操盤，他之前從五角大廈的研究機構「國防高級研究計畫局」（DARPA）獲得初始資金，以打擊海外極端主義。他堅持認為，民主黨人還未準備好迎接即將到來的資訊戰，而這場戰爭必將在11月總統大選發揮很大作用。

霍蘭德舉例說明，像川普上周建議能注射漂白劑或其他家用消毒劑給新冠肺炎患者，此言論無疑影響他聲譽，但在社群媒體上卻不盡然。根據他的分析指出，雖然此事件與推特上參與川普言論的人數激增有關，尤其是在搖擺州威斯康辛州和賓州，但有關川普漂白劑的前六大熱門推文中，有四條來自偏愛川普的帳號，幫腔川普並未真正建議用漂白劑治癒患者。

其中一條來自挺川普的學生全國聯席主席弗尼爾（Ryan Fournier）的推文，他寫道，「不，川普總統沒有告訴大眾給自己注射Clorox漂白水或Lysol消毒劑，如果你相信，那你就是白痴」。

弗尼爾說，有一支數位軍團準備在川普陷入困境時為他辯護。弗尼爾在一次採訪中表示，推特和臉書都有（支持者），甚至有人架設支持川普的網站，從未在總統大選時看過這種情況。

霍蘭德同意，並說共和黨擁有較高的網路聲量和數位敘事質量。

川普 民主黨 新冠肺炎

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