金正恩再現身掀熱議 川普：很高興看到他回來且安好

北韓領導人金正恩神隱20多天後，1日終於出席公開活動。對此，美國總統川普發推文說，「很高興看到金正恩回來，而且安好」。

金正恩1日出席順天磷肥工廠竣工典禮，並在現場為竣工儀式剪綵，是近三周來首次公開露面，間接打破外傳金正恩命危傳言。

川普之前曾表示，知道金正恩的健康狀況，但不能說，只希望他一切都好。

川普和金正恩近年來發展出獨特關係，自2018年以來，兩人曾舉行過三次高峰會，但美國與北韓的去核化談判近幾個月來陷入僵局。