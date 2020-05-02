與武漢合作研究蝙蝠病毒 該團體遭美國政府撤消補助

在新冠病毒全球傳播與武漢病毒實驗室有關的「陰謀論」籠罩下，與中國科學院武漢病毒研究所有10多年合作關係的「生態健康聯盟」(EcoHealth Alliance)，接獲美國國家衛生研究院(NIH)告知，取消捐款資助；教育部也正在調查德州大學系統與武漢病毒研究所、華為科技公司及Zoom執行長袁征之間的財務往來關係。

總部設在紐約的非營利組織「生態健康聯盟」，旗下有一群科學家負責研究蝙蝠體內的冠狀病毒及其對人類的感染風險。該組織對NIH決定終止資助表示遺憾，強調其多年來的研究工作有助「研發疫苗和藥物，保護民眾免受新冠病毒和其他冠狀病毒威脅」。

NIH是在一周前去函「生態健康聯盟」終止捐款，並拒絕該組織取得2020財年帳戶中剩餘的36萬9819元。

NIH副主任勞爾(Michael Lauer)在信中寫道：「NIH認為當前計畫成果不符合機構目標和優先事項。」信中雖未提及川普總統，但知情人士表示，一周前，川普曾表示將「迅速」終止該資助協議，並責歐巴馬政府當年批准協議。

與此同時，教育部正對德州大學系統展開調查，要求該校提供與中國實驗室往來的文件，其中包括與武漢病毒研究所及研究蝙蝠聞名的研究員史正麗之間的合作與禮物往來紀錄，還要求提供該校系統與中國共產黨、20多所中國大學、華為科技公司及中國石油天然氣事業部的聯繫與往來文件。

教育部同時還向全美各大學系統索取與視頻互動軟體公司Zoom創辦人兼執行長袁征的財務往來紀錄。

德州大學系統回應表示，該校實驗室與中國研究人員的合作符合規範，也沒有從全球科學實驗室獲得任何財務支持或禮物；Zoom發言人則表示，袁征沒有贈送德州大學任何禮物。

美國當局正設法調查中國武漢實驗室，並指控北京隱瞞有關新冠病毒在武漢起源和爆發的相關訊息；未經證實的論點指出，中國政府在武漢病毒實驗室創造或釋放出新冠病毒；另一說法是，由於該實驗室安全標準不夠完善，疫情因而爆發。