揭發潘斯辦公室早知要戴口罩 記者遭封殺

副總統潘斯(Mike Pence)沒戴口罩訪診所的風波未了，他的辦公室威脅報復一名揭露「口罩紛擾」的美國之音(Voice of America)記者，因為該記者揭露潘斯辦公室訪馬友診所(Mayo Clinic)前要求記者戴口罩，但最後潘斯自己卻未遵守規定；潘斯夫人甚至以事前不知道要戴口罩，企圖替丈夫緩頰。

潘斯28日赴明尼蘇達州羅徹斯特(Rochester)馬友診所的行程引發批評，記者拍到他是現場唯一沒戴醫療口罩的人；該診所要求訪客須戴口罩，預防新冠肺炎傳播。

潘斯妻子凱倫．潘斯(Karen Pence)30日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時表示，潘斯不清楚該診所戴口罩的政策，直到他訪視結束才知道。

但是美國之音華府分社主任賀曼(Steve Herman)在推特寫道：「所有與潘斯一起行訪的人，前一天都收到潘斯辦公室通知，指出馬友診所要求戴口罩，並要隨行記者依規自行準備。」

賀曼在潘斯訪視後近48小時寫下這則推文，顯然惹惱潘斯辦公室的人員，而且引發的尷尬似乎大於安全憂慮；他們告訴賀曼，他已違反記者行程備忘錄上的不得外宣條款。

「華盛頓郵報」取得的文件副本證實賀曼的說法，這表示潘斯職員事前知道進診所要戴口罩，但潘斯幕僚可能未告知潘斯此要求，也可能是潘斯知情卻故意不戴，以免被拍到戴口罩的樣子。

不過這份文件寫上：「不宜公開，僅供事前準備之目的。」這段話是這類備忘錄的標準指示，這表示記者有義務不得公開或不得報導這項資訊；但爭議點是這項義務應持續多久、是否為永久義務，或僅限潘斯出訪前與出訪期間。

賀曼表示，白宮記者協會(White House Correspondents` Association)通知他，潘斯辦公室已禁止他隨行空軍二號；但是潘斯辦公室事後告訴美國之音主管，目前任何懲處仍在討論中，也未對賀曼或美國之音道歉。

美國之音新聞中心主管尤蘭達．洛佩斯(Yolanda Lopez)表示，美國之音仍持續與副總統辦公室溝通，但她不清楚潘斯辦公室打算怎麼做；潘斯新聞秘書凱蒂．米勒(Katie Miller)拒絕對此評論。