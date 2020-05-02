大讚川普疫情表現 白宮新發言人麥肯內尼：絕不說謊

32歲的白宮新任發言人凱莉‧麥肯內尼(Kayleigh McEnany)1日於白宮新聞簡報會上首次亮相；她在答覆台下記者詢問時說：「絕對不會站在這個講台前對媒體說謊。」

一名女記者詢問麥肯內尼能否保證在台上發言時，絕對不會對白宮記者說謊；身穿黑色套裝，胸前掛著小型十字架項鍊的麥肯內尼回答：「我永遠不會對你們說謊。這點我可以向妳保證。」

麥肯內尼在今年4月初出任白宮發言人，1日在白宮記者會上首度登台亮相；這場記者會也是過去一年來，第一次由白宮發言人主持的記者會。

在麥肯內尼之前擔任白宮發言人的葛瑞珊(Stephanie Grisham)，任內九個月沒有主持過一場新聞說明會；葛瑞珊已經回任第一夫人辦公室發言人。

曾任川普競選活動發言人的麥肯內尼1日的「處女秀」，僅歷時約半個多鐘頭，但答覆了在場所有記者的提問，題目從疫情到中國都包括在內；還有記者詢問前任國家安全顧佛林(Michael Flynn)的案件，以及民主黨總統參選人白登(Joe Biden)被爆料對前任助理性侵事件。

從麥肯內尼的發言內容來看，整場記者會很少脫離準備的手稿內容，為川普總統辯護不遺餘力，立場堅定，但偶爾也會出現她與記者出現爭辯的場面；不過，絕大多數談到川普時，她都大力讚揚總統。

對於媒體詢問檢測不足的問題，麥肯內尼答覆顯得避重就輕；對於她個人先前多次發言淡化疫情，她也沒有多做說明。

儘管全美染疫死亡人數已經超過6萬3000人，川普日前表示，美國對於新冠病毒疫情危機的處理「表現超棒」。

麥肯內尼被媒體問到如何解讀川普如此發言時說：「總統可以直視美國人民的眼睛，告訴人民『今年我會提供10萬個人工呼吸器』，憑著這點我就可以認定他在領導美國人民方面，做得非常成功。」

麥肯內尼並未承諾今後固定主持每天的白宮記者會，僅表示會持續對媒體提供簡報。