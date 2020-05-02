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加拿大杜魯多宣布禁1500款攻擊武器 美國還在睡

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
加拿大總理杜魯多。路透
加拿大總理杜魯多。路透

加拿大上個月發生加國史上死傷最慘重的槍擊案，加拿大總理杜魯多1日宣布禁止「軍事型攻擊武器」。

紐約時報報導，杜魯多表示，「這些武器設計的唯一用途就是，在最短時間內射殺最多人。這種武器在加拿大用不著，也沒有存在的空間」。

實施禁令後，加拿大民眾不得擁有AR-15之類的步槍。過去數起重大槍擊案中，包括美國康乃狄克州桑迪胡克、佛州奧蘭多和佛州帕克蘭的槍擊案，兇嫌都使用這款武器。

杜魯多實現部分他在去年聯邦選舉許下的槍枝管制承諾。杜魯多表示，政府先前持續處理槍枝管制議程，只是受到新冠肺炎疫情影響。

加拿大政府列出約1500款禁用槍枝。據估計，加拿大民眾目前合法擁有10萬隻半自動步槍。

杜魯多表示，政府未來將會立法購回步槍，這也是他競選的其中一個承諾。在那之前，槍隻主人仍可擁有步槍兩年，但不得使用、交易或售出這些步槍，除非是與有照的加拿大境外人士交易。槍枝商店可將店內的列管武器存貨退還給製造商。

杜魯多表示，新的立法也將允許各都市自訂法規在當地禁止手槍。

加拿大新斯科細亞省4月18日發生槍擊案，連兇手在內，共23人喪生。兇手沒有執照，卻有不少從美國走私的槍枝。美國禁止攻擊武器的法規2004年屆滿後，聯邦未再禁止這種武器。

加拿大 槍枝管制 槍擊

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