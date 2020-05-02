加徵關稅懲罰中國大陸？ 川普：當然是選項

美國川普上月30日表示，有其他方式懲罰中國大陸，例如對其1兆美元的進口商品加徵關稅。川普1日在出發前往大衛營前接受媒體訪問表示，事件正在發展中，將視情況決定，「這（指加徵關稅）當然是一個選項」。

川普說，狀況還在發展中，「我們不滿現況」，是中國大陸造成糟糕的現況，禍及183個國家。

華盛頓郵報30日報導，美國政府開始討論對中國大陸的懲罰性措施，或是要求中國大陸賠償的辦法，目前有多種選項，但尚未提報給川普。

川普近日回應如何報復中國大陸的問題時，經常語帶玄機說「能做的很多」。