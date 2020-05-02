加徵關稅懲罰中國大陸？ 川普：當然是選項
美國川普上月30日表示，有其他方式懲罰中國大陸，例如對其1兆美元的進口商品加徵關稅。川普1日在出發前往大衛營前接受媒體訪問表示，事件正在發展中，將視情況決定，「這（指加徵關稅）當然是一個選項」。
川普說，狀況還在發展中，「我們不滿現況」，是中國大陸造成糟糕的現況，禍及183個國家。
華盛頓郵報30日報導，美國政府開始討論對中國大陸的懲罰性措施，或是要求中國大陸賠償的辦法，目前有多種選項，但尚未提報給川普。
川普近日回應如何報復中國大陸的問題時，經常語帶玄機說「能做的很多」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言