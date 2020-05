白宮新發言人首場記者會 「WHO很糟糕」

白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)1日在白宮記者室舉行首場記者會。麥肯內尼以「糟糕」來形容對世界衛生組織(WHO)的不滿,並提到WHO從今年初起屢屢錯過忽視重要訊息,包括台灣官員曾在去年底示警病毒人傳人。

在屢屢爆出失言爭議後,川普暫停了每日舉行的疫情說明記者會,僅在公開活動時接受媒體簡短訪問,川普今日還規畫前往專供總統度假的大衛營,這是他一個月以來首度離開白宮,由麥肯內尼出面受訪。

媒體聚焦在川普和情報界對新冠肺炎病毒的認知落差,國家情報總監辦公室30日聲明指,美國情報界相信新冠病毒並非人造或基因改組,將繼續調查病毒源頭是動物或實驗室意外;但川普說,他曾看過證據,可證明病毒來自中國大陸的武漢實驗室。

麥肯內尼表示,總統與情報圈的說法完全一致,並提到,情報只是推估,是決策者決定如何處理情報。

談到情報,麥肯內尼批評來自中國大陸的訊息有限且令人懷疑。

麥肯內尼說,目前的評估都是指向病毒來自中國大陸,且不排除是接觸受感染動物或實驗室意外事故;而總統根據情報得知,可能是在武漢實驗室的研究。麥肯內尼說,兩者是相符的。

麥肯內尼在記者會重申川普的不滿,她指中國大陸處置失當,而WHO很糟糕(It's really damning for the WHO.),她指WHO面對種種跡象和訊息示警疫情嚴重不作為,甚至反對美國採取旅行限制預防疫情蔓延。

川普近日透露,可能因新冠肺炎疫情,對中國大陸祭出報復性或懲罰性措施,麥肯內尼表示,在川普宣布之前,她不談論此事。