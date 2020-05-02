快訊

白宮新發言人首場記者會 「WHO很糟糕」

神隱20天 金正恩終於公開露面了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白宮新發言人首場記者會 「WHO很糟糕」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）。 路透社
白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）。 路透社

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）1日在白宮記者室舉行首場記者會。麥肯內尼以「糟糕」來形容對世界衛生組織（WHO）的不滿，並提到WHO從今年初起屢屢錯過忽視重要訊息，包括台灣官員曾在去年底示警病毒人傳人。

在屢屢爆出失言爭議後，川普暫停了每日舉行的疫情說明記者會，僅在公開活動時接受媒體簡短訪問，川普今日還規畫前往專供總統度假的大衛營，這是他一個月以來首度離開白宮，由麥肯內尼出面受訪。

媒體聚焦在川普和情報界對新冠肺炎病毒的認知落差，國家情報總監辦公室30日聲明指，美國情報界相信新冠病毒並非人造或基因改組，將繼續調查病毒源頭是動物或實驗室意外；但川普說，他曾看過證據，可證明病毒來自中國大陸的武漢實驗室。

麥肯內尼表示，總統與情報圈的說法完全一致，並提到，情報只是推估，是決策者決定如何處理情報。

談到情報，麥肯內尼批評來自中國大陸的訊息有限且令人懷疑。

麥肯內尼說，目前的評估都是指向病毒來自中國大陸，且不排除是接觸受感染動物或實驗室意外事故；而總統根據情報得知，可能是在武漢實驗室的研究。麥肯內尼說，兩者是相符的。

麥肯內尼在記者會重申川普的不滿，她指中國大陸處置失當，而WHO很糟糕（It's really damning for the WHO.），她指WHO面對種種跡象和訊息示警疫情嚴重不作為，甚至反對美國採取旅行限制預防疫情蔓延。

川普近日透露，可能因新冠肺炎疫情，對中國大陸祭出報復性或懲罰性措施，麥肯內尼表示，在川普宣布之前，她不談論此事。

川普 WHO

延伸閱讀

川普擬報復大陸 威脅要加徵關稅

川普：看過證據 病毒來自武漢實驗室

取消美債懲罰中國？白宮否認

傳川普以撤軍為最後通牒 迫沙烏地終結油價戰爭

相關新聞

川普：看過證據 病毒來自武漢實驗室

美國國家情報總監辦公室四月卅日聲明指，美國情報界相信新冠病毒並非人造或基因改組，將繼續調查病毒源頭是動物或實驗室意外；但總統川普說，他曾看過證據，可證明病毒來自中國的武漢實驗室。

白宮新發言人首場記者會 「WHO很糟糕」

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）1日在白宮記者室舉行首場記者會。麥肯內尼以「糟糕」來形容對世界衛生組織（WHO）的不滿，並提到WHO從今年初起屢屢錯過忽視重要訊息，包括台灣官員曾在去年底示警病毒人傳人。

前助理控性侵 拜登終於公開否認

民主黨準總統候選人拜登遭前助理指控性侵，沉默月餘的他一日接受電視訪問時否認「沒有這回事」，是首度公開回應此事。另外，拜登...

取消美債懲罰中國？白宮否認

消息人士透露，川普政府正逐步研擬一系列對中國的報復措施，以譴責中國隱匿新冠肺炎疫情；不過目前仍屬初階討論，多個政府部門將...

前助理指控27年前性侵 拜登：子虛烏有

面對性侵指控，沉默數日的美國民主黨準總統候選人拜登，1日上午接受MSNBC電視台訪問時公開否認，他說：「這種事從未發生。...

影／美佛州路口驚見大鱷魚散步 駕駛乖乖讓路

美國佛羅里達州一名女子上個月26日開車前往朋友家，途中行經一個十字路口時，卻碰到一隻大鱷魚逛大街，不僅導致交通打結，還一...

老闆貸款發薪 員工卻不想拿…「失業領更多」

新冠肺炎疫情讓不少勞工失業，在華盛頓州就有水療館的老闆好不容易獲得政府貸款，支付員工薪水；卻令員工大為不滿，因為他們失去比薪資更加豐厚的失業金。

全美755梅西百貨 計畫8周內重開

紐約時報報導，梅西百貨（Macy's）計畫未來六至八周重開旗下全部775間店面。

無奈！確診病患 想保護家人只能離家

許多病患遭已生病的家屬感染，儘管他們謹守六呎的社交距離、洗手戴口罩並經常消毒。

抗疫不力民調下滑 傳川普大發雷霆

美國逾百萬人受到新冠病毒感染，數以萬計死亡，全國大部分經濟仍處於停擺，共和黨全國委員會(RNC)及川普競選團隊展開的最新民調結果均顯示，川普民望急挫，大幅落後於民主黨準總統候選人白登；媒體報導，川普面對這個情況，上周向競選經理爆粗大發雷霆，不過川普否認有此事。

疫情衝擊 美國3000萬失業者如何尋找健保？

新冠疫情導致企業大肆裁員，千千萬萬美國人因此失去雇主提供的健康保險，不得不到陌生的健保市場自行投保，並面對各種晦澀不明的保險條件和選擇，而且可能沒有人資部門協助排疑解難。

美一早上網申請失業金 已是排第8萬8000號

馬里蘭州居民歐珀絲特失業後，這一陣子每天一早就上網企圖登入馬里蘭州勞工廳網站，以申請延長失業福利；28日上午9時30分網站顯示她排在8萬8000號，也就是她必須等8萬多人處理完才輪得到。

熱門新聞

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

脫北議員驚爆：99%肯定金正恩上週已死

慶祝解封登山自拍！女子慘摔35公尺懸崖喪命

韓在野黨議員當選人稱確信金正恩已身亡 預計周末宣布　

教授居家視訊教學中 身後女兒突爆「不雅字眼」嚇壞她

金正恩神隱真相？北韓記者：他為疫情心力交瘁、公文擺爛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。