老闆貸款發薪 員工卻不想拿…「失業領更多」

新冠肺炎疫情讓不少勞工失業，在華盛頓州就有水療館的老闆好不容易獲得政府貸款，支付員工薪水；卻令員工大為不滿，因為他們失去比薪資更加豐厚的失業金。

潔米‧布萊克路易斯(Jamie Black-Lewis)在華盛頓州經營兩間水療館，一間是位於伍汀維爾(Woodinville)的Oasis Medspa & Salon，另一間是位於貝瑟爾(Bothell)的Amai Day Spa。自從3月中旬開始，州政府下令關閉非必要商家，這兩間店平時主要領時薪的35位員工也就此失業。

透過政府推出的薪資保護方案(Paycheck Protection Program)，布萊克路易斯分別獲得17萬7000元和4萬3800元兩筆可豁免貸款，用來支付薪資和成本開銷。她說獲得貸款時，她的心情如同中樂透一樣，既開心又鬆了一口氣。

她透過遠端會議告訴員工這個好消息，結果卻換來厭惡和憤怒；因為有了薪資，員工便無法獲得失業補助；而政府的失業金比原本的薪資還高。

布萊克路易斯說：「失業救濟金在員工眼中是一筆意外之財，現在卻被奪走了。我真的不敢相信，我到底在忙什麼？」

通常失業補助因地而異，平均涵蓋40%的原有薪資。但現在新冠肺炎紓困法案給予失業勞工更優渥的福利，不僅領取時間更長，也納入過去不符資格的自雇工作者。此外除了州政府給予的失業金外，新法案更加碼每周600元，旨在取代百分之百的原來薪資，預計將持續至7月，讓所有失業勞工受惠。

一些勞工，特別是低薪勞工，獲得這種補助後，領到的失業金反高於薪資。國會議員當初研擬法案時，知道會有這種情況發生，但他們認為較簡單的計算方式，能使勞工更快領到失業金。