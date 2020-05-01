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無奈！確診病患 想保護家人只能離家

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合報導
醫生認為：若你染病，想保護家人只能離家。 美聯社
醫生認為：若你染病，想保護家人只能離家。 美聯社

在新冠病毒肆虐之際，居家隔離對許多病患而言根本不可能；醫生認為，為保護家人不被感染，染病者只能暫時離家。

許多病患遭已生病的家屬感染，儘管他們謹守六呎的社交距離、洗手戴口罩並經常消毒。

麻州布萊根婦女醫院(Brigham and Women`s Hospital)醫師、哈佛醫學院臨床醫學教授卡蘭(Abraar Karan)說，他在醫治部分病患期間，目睹整個家族在幾天內淪陷，導致沒有一名健康人士可照料他人。

卡蘭表示，若病患確診新冠肺炎且與家人同住，卻不符合住院標準，將這類病患送回家，讓他良心不安。對於這類病患，醫療當局亟需大型機構收治，以落實真正的隔離，這對於出院但還沒痊癒的病患也很重要。

在卡蘭執業的麻州，他們幸運有「波士頓希望」(Boston Hope)方艙醫院，此院前身為波士頓會議展覽中心(BCEC)，配置1000張病床，給確診但不用緊急住院的病患使用。

病患居家隔離面臨的挑戰，是必須有一間獨立的臥室和衛浴，這是許多家庭難以負荷的奢華配置，且必須嚴格限制病患與照顧者的互動與接觸；隔離措施要做到滴水不漏相當困難。

數據顯示，病患所在的空間表面很快就會布滿病毒，從門把到馬桶坐墊都會附著病毒，感染其他人；新研究顯示，空調可能讓病毒得以流竄各個房間。

消毒有效，卻讓消毒者陷入險境；若要做好消毒，必須有妥善的個人防護設備，但這些物資現在連第一線醫護人員都難以取得。若是長者或有免疫系統宿疾者感染病毒，未能安全隔離可能危及生命。

許多健康照護人員選擇不與親人同住，以免在症狀出現之前傳播病毒，多數人離家居住，甚至睡在車裡。

波士頓 社交距離 新冠肺炎

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