疫情衝擊 美國3000萬失業者如何尋找健保？

新冠疫情導致企業大肆裁員，千千萬萬美國人因此失去雇主提供的健康保險，不得不到陌生的健保市場自行投保，並面對各種晦澀不明的保險條件和選擇，而且可能沒有人資部門協助排疑解難。

疫疾在六個禮拜內已讓美國超過3000萬勞工失去工作，使協助民眾尋找健保的導航員、經紀人和其他人員面對如潮湧至的新顧客，他們為尋找新健保的人提供的建議包括：

先瞭解基本情況

因失業而失去健保的人，最簡單的做法就是加入配偶的雇主提供的健保，否則就是根據聯邦法COBRA，自己支付保費維持原來的雇主提供的健保。

遭到裁員者也有60天時間，可在歐記健保市場尋找適當保險，並可能獲得根據所得提供的抵稅補助。低收入者也可能有資格加入Medicaid。

恐面對保費震撼

失業者得準備面對保費震撼。選擇根據COBRA維持原有保險的人，必須自己支付全部保費和管理費，而全家每個月的保險費用可能超過1000元。

在歐記健保市場買保險，每個月保費也可能要幾百元，不過投保人可根據所得高低，獲得政府提供的抵稅補助。

求助健保領航員

HealthSherpa之類的公司，以及健保領航員和經紀人，都可能協助尋找適當的健保，以及估算保費可獲得多少抵稅補助。

健保領航員的協助是免費的；HealthSherpa也不向顧客收費 ，可是像許多保險經紀人一樣，他們會向一些健保計畫收取佣金。顧客在求助時最好問清楚。

遇麻煩要有耐心

打電話到聯邦政府的健保協助專線( 1-800-318-2596 )，可能得耐心等待。大清早打電話比較可能接通，午後打電話的人最多。

上網搜尋健保的人，不要迫不及待地鎖定谷歌顯示的第一個項目。這些可能是短期保險，保費雖可能較低，卻有很多限制，而且不負擔原有疾病。

要尋求較充分保險，不妨到歐記健保市場(healthcare.gov)。準備面對拖延，申請Medicaid更可能碰到種種意想不到的麻煩。