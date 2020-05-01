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美國密西根州示威者持槍闖議會 反對延長緊急狀態防疫

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
美國密西根州抗議民眾4月30日湧入州議會大廈，反對延長緊急狀態，有民兵組織成員帶槍參與抗議。路透
美國密西根州抗議民眾4月30日湧入州議會大廈，反對延長緊急狀態，有民兵組織成員帶槍參與抗議。路透

美國密西根州數百名抗議民眾4月30日湧入州議會大廈，反對民主黨籍州長為對抗新冠肺炎疫情而延長緊急狀態的要求。

密西根州議會眾議院當日就州長惠特莫（Gretchen Whitmer）延長該州緊急狀態的命令進行表決。就在表決之前，數百名民眾發起抗議，要求解除禁足令，回歸工作崗位。

英國衛報報導，根據當地記者發布的影片片段，一些持槍的抗議者試圖闖入州議會議場，但被現場州警和州議會員工攔住。

有抗議者肩並肩站在州議會大廈內高喊，「讓我們進去！讓我們進去！」，且這些人大多沒戴口罩。

部分抗議者高呼反政府口號，包括將惠特莫與納粹德國領導人希特勒做比較。

密西根州參議員丹納．波勒漢基（Dayna Polehanki）在推特上貼出幾名男子持槍闖入議會大樓、朝著陽台下議員大吼的照片。她表示，「幾名同事都穿上防彈衣，從未像今天一樣感激我們的警衛」。

國會山莊報（The Hill）報導，最後，密州眾議院否決州長延長緊急狀態28天的要求，但惠特默說，會簽署行政命令，將緊急狀態延至5月28日。

推特連結：https://twitter.com/SenPolehanki/status/1255899318210314241

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