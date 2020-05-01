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抗疫不力民調下滑 傳川普大發雷霆

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合30日電
民調下滑，媒體報導川普對其競選經理大發雷霆 川普否認，稱是假新聞/接受路透專訪，川普不信白登民調領先 美聯社
民調下滑，媒體報導川普對其競選經理大發雷霆 川普否認，稱是假新聞/接受路透專訪，川普不信白登民調領先 美聯社

美國逾百萬人受到新冠病毒感染，數以萬計死亡，全國大部分經濟仍處於停擺，共和黨全國委員會(RNC)及川普競選團隊展開的最新民調結果均顯示，川普民望急挫，大幅落後於民主黨準總統候選人白登；媒體報導，川普面對這個情況，上周向競選經理爆粗大發雷霆，不過川普否認有此事。

據五位不願透露身分的知情人士透露，川普看到助理們提交的民調數據，顯示他因抗疫不力遭廣泛批評，支持率付出沉重代價後，即時大發雷霆，說不相信會輸給白登。

不過助理們告知川普，民調結果是明確的，在多個關鍵州，他都落後於白登，並且說若在本月初選舉，他會無法連任。

他先後在白宮與在佛州的競選經理帕斯凱爾(Brad Parscale)、在密州的共和黨全國委員會主席麥丹尼爾(Ronna McDaniel)、女婿兼白宮資深顧問庫許納(Jared Kushner)及其他高層顧問通電話，其中更爆粗破口大罵帕斯凱爾。

據知情人士透露，川普將大部分負面情緒宣洩到帕斯凱爾身上，甚至揚言採取法律行動控告帕斯凱爾，但有線電視新聞網(CNN)報導說，不知川普是認真還是只是作態。

在新冠病毒大爆發前數周，川普的支持率仍高，但他疫情的記者會上信口開河，早已讓他的助理擔心會付出政治代價，因此要求他減少就疫情問題發言，將注意力轉向他更熟悉且比政治更為重要的經濟問題上。

對於相關報導，RNC及競選團隊都婉拒置評，而川普在30日凌晨發出的推文中，否認向帕斯凱爾大發雷霆，指是假新聞，又說「他做得很好」。

他29日接受路透專訪時也表示，不相信白登勝過他的民調結果，認為「聰明的美國人不會把一個不稱職的人送進白宮」。在訪問中，川普不希望把大選視作為對他處理疫情的一次全民公投。

此外，川普還宣布下周將訪問亞利桑納州，這是他一個月來首次到首都以外地方視察，藉此說明全國大部分地區已準備好解封，可重啟經濟。

川普 民調 疫情

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