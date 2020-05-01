川普傳考慮阻止聯邦退休基金投資中國股票

知情人士透露，美國總統川普正研擬阻止一檔政府退休基金投資被視為具有國安風險的中國股票。

美國聯邦政府提供給公務員的退休儲蓄基金「節約儲蓄計畫」（Thrift Savings Plan）正準備移轉約500億美元的國際投資資金，以便與MSCI AC世界指數的投資權重維持一致。這項包含中國在內的新興市場。

管理這檔基金的聯邦退休節約投資委員會在2017年決定，這些資金必須在2020年中之前完成移轉。不過最近幾周，反對人士竭力予以阻止。

消息人士說，川普政府可能會以行政命令方式阻止上述資金移轉行動。白宮發言人未立即回應。

共和黨籍的佛羅里達州參議員Marco Rubio 30日發表聲明，對相關消息表達認同。他說：「由前朝政府指派的五名未經遴選出的官員忽略國會朝野呼籲撤回這如此短視決定的要求，令人不滿，我贊成川普總統指示他的行政單位採取迅速行動，阻止這進一步發生。」