梅西百貨：近800間店面6-8周內全部重新營業

紐約時報報導，梅西百貨（Macy's）計畫未來六至八周重開旗下全部775間店面。

美國最大連鎖百貨公司之一的梅西百貨4月30日宣布，預計下周一（5日）重啟喬治亞州、奧克拉荷馬州、南卡羅萊納州、德州、田納西州等州的68間店面，並於5月11日會重新開啟50多家分店。

計畫未來六至八周，775個據點全部重新營業，包括Bloomingdale's、Bluemercury和在曼哈頓的旗艦店，此舉象徵其重新營業的急迫性。

梅西百貨店面3月18日起就因為新冠肺炎疫情關閉，造成其大部分銷售歸零。

梅西百貨執行長甘納特（Jeff Gennette）表示，預計重新營業的店面一開始只會帶入正常銷售量15%至20%，再開始「慢慢恢復」。

甘納特試圖對梅西百貨的前景保持樂觀態度，他表示，4月的銷售量比預期的還好。

店裡將擺放告示，提醒消費者保持安全距離6尺（約1.8公尺），收銀台會裝設透明隔板，電梯和電扶梯也將設置乾洗手液。

根據梅西官網聲明，梅西百貨將會暫停休閒美容類服務，像是內衣試穿、穿耳洞等。在美妝部門，消費者僅能欣賞而不能碰觸試用品，試穿過或退貨的服飾經過24小時才放回銷售區。梅西也規定所有員工都必須戴口罩。