美國考慮制裁、關稅等措施 報復北京處理新冠疫情不力

路透報導，美國正仔細考慮為中國大陸處理新冠病毒疫情不力，採取一系列報復措施。消息來自三位知情人士，其一位是美國政府官員。據了解，列入考慮的報復措施包括制裁、新一輪的關稅或其他貿易限制，以及有可能解除某些中國的主權豁免權（Sovereign Immunity）。

美國總統川普本周三（4月29日）接受路透專訪時曾說，對於讓中國承擔後果，「我能做的事很多。」

路透指出，最近幾周川普顯得對中國愈來愈不滿，因為新冠疫情引發的經濟萎縮威脅到他今年11月的選舉能否連任成功。

一位不願具名的官員證實有這樣的討論，研究美國可以採取的報復措施清單。不過討論尚在初步階段，還沒有上到川普的最高國家安全團隊之中，自然也還沒有提交給總統參考。

兩個消息來源透露，現在包括國務院、白宮國家安全委員會、財政部和國防部等政府單位，正在非正式地討論美國可以有的一系列報復選項。

消息人士對路透說：「討論涉及對中國施加多大力度的打擊，以及如何讓打擊更為精準。」他表示，現在處理與北京的關係猶如走鋼索，美國防疫所需的個人防護工具靠著自中國大陸進口，兩國先前談成的貿易協議也很敏感容易受傷。

華盛頓郵報周四（4月30日）報導，討論選項時，有官員提到可以取消一部分中國持有的美國公債。不過此報導稍後被白宮經濟顧問庫德洛否認，指其完全錯誤，他強調，「美國償債的誠信神聖不可侵犯」。