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影／紐約街友住地鐵過夜 州長斥噁心不尊重人

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
紐約大都會運輸署員工28日拍攝，顯示許多街友把地鐵車廂當家，這些人多半沒有戴口罩等衛生用品，恐成防疫漏洞。路透
紐約大都會運輸署員工28日拍攝，顯示許多街友把地鐵車廂當家，這些人多半沒有戴口罩等衛生用品，恐成防疫漏洞。路透

美國紐約州是新冠肺炎疫情重災區，州長郭謨發出居家避疫令，空無一人的紐約市地鐵車廂和月台卻變成眾多街友度過漫漫長夜的避難所，形成防疫漏洞。對此郭謨痛斥「噁心、不尊重人」。

紐約大都會運輸署（MTA/NYC）員工拍攝影像，顯示十幾名街友躺在地鐵車廂的橫排座椅上，有的倒頭睡到不省人事。這些街友大多未戴口罩，影響了車廂內的環境衛生，也妨礙到消毒作業。街友權益團體強調，新冠病毒在宿舍型的市立收容所快速擴散，導致數十人死亡，許多街友因此寧願以街頭或地鐵車站為家。

郭謨州長批評，發生在地鐵車廂的事情不只噁心，也不尊重疫情中仍需靠地鐵通勤上班的必要人員。他也說現在疫情仍在爆發，街友在地鐵車廂過夜一點都不安全。郭謨表示：「我們擔心街友，所以讓他們住進地鐵車廂、一點防護措施都沒有？新冠肺炎現在還在流行，我們要做得更好。」

紐約市捷運局臨時總裁芬柏格（Sarah Feinberg）表示，將禁止民眾繼續留在停止服務的車廂或月台，同時不准超過75公分的手推車進站。紐約市長白思豪則說，市府將援助住在地鐵車廂的街友，同時要求主管單位於午夜到凌晨5時關閉10個終點站，方便工作人員在乘客下車後強化消毒。

美國紐約州是新冠肺炎疫情重災區，州長郭謨發出居家避疫令，空無一人的紐約市地鐵車廂和月台卻變成街友度過漫漫長夜的避難所。路透
美國紐約州是新冠肺炎疫情重災區，州長郭謨發出居家避疫令，空無一人的紐約市地鐵車廂和月台卻變成街友度過漫漫長夜的避難所。路透

街友 紐約 新冠肺炎

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