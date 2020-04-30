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川普：中國竭盡所能 要讓他輸掉連任
美國總統川普周三（29日）表示，以中國處理新冠病毒的方式，他相信北京「將竭盡所能」讓他輸掉連任競選。
川普在白宮橢圓形辦公室接受路透專訪，他說，中國對新冠病毒疫情該承擔什麼後果，他考慮著各種不同選項，「我能做的很多」。
川普已經一再指責中國大陸導致新冠病毒全球大流行。這波擴散在美國已經造成至少6萬人死亡，同時令美國經濟陷入深度衰退，於是威脅到川普今年11月想要拼連任的勝選希望。
路透指出，川普被許多人認為沒有及早反應，讓美國能準備好抵禦新冠病毒的侵襲。但他受訪時強調，中國應該更早、更有作為地讓世界知道病毒的事。
川普相信北京屬意的下任美國總統是民主黨的候選人拜登，因為中國寄望來自美國的壓力能夠緩解，而對北京在貿易與其他事務上施壓的人就是川普。
提到南韓時，川普表示，南韓已經同意付給美國更多錢來支應兩國間的國防合作，不過他不願細說定的金額究竟是多少。
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