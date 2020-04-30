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川普下令情報單位調查 中方與世衛是否掩蓋疫情

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國總統川普29日表示，自己已下令情報單位調查世界衛生組織（WHO）與中國大陸是否在新冠肺炎爆發初期，刻意掩蓋訊息。國家廣播公司（NBC）報導，國安局和國防情報局等單位已展開詳細過濾調查。

美國國務卿龐培歐29日舉行記者會表示，美國至今沒有權限進入中國大陸武漢病毒實驗室調查，無法確切得知病毒起源；目前中方有多個實驗室仍在運作，處理傳染性病原體，無法確定不會發生相同狀況（指病毒帶動疫情大流行）。

媒體報導，白宮上周下令包括國安局、國防情報局與美國國家醫學情報中心等單位組成任務小組，針對攔截通訊情資、線民回報、衛星拍攝影像等數據展開詳細過濾，調查中國大陸與WHO是否在新冠病毒疫情爆發初期，刻意隱瞞真相。官員透露，中央情報局（CIA）也接獲指令。

「WHO根本就是中國大陸的喉舌，這就是我的看法」，川普29日再次表達對WHO和中國大陸的不滿，批評WHO應在中國大陸就將疫情擋下。

川普在白宮接見路易斯安那州州長愛德華茲（John Bel Edwards），接受媒體提問時，證實下令情報單位調查，並說將會提出很不一樣的建議，但川普並未說明是什麼建議，只說會對WHO和中方都提建議。

川普也主動提及暫停資助WHO一事，他說，美國每年支付近5億美元給WHO，實際上可以提供給很多不同的組織，帶來更多收益，不一定要是WHO，而美國將在不久的將來做決定。

川普27日在白宮疫情簡報會就提到，美國正在進行非常嚴肅認真的調查。根據報導，川普政府下令情報單位的調查重點之一，在於釐清WHO究竟對位於武漢的兩座新冠病毒實驗室了解多少。

WHO 川普

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