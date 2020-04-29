重啟經濟路仍遠！美衛生官員：單日檢測5百萬人無法實現

美國衛生部助理部長吉羅爾（Brett Giroir）28日在接受時代雜誌（TIME）專訪時說，美國「根本無法」實現單日2000萬個新冠病毒測試，甚至是500萬個，但是到5月，每個月將能進行800萬個病毒檢測。

這場專訪是在川普做出美國很快就能單日檢測500萬人的發言之前進行的。

吉羅爾主要是針對哈佛大學上周所發表的一項最新研究做出回應，因為這項研究評估，為了重新開放經濟，美國必須在6月初前將單日檢測能力提高到至少500萬人，並在7月下旬前提高至每天2000萬人。

吉羅爾認為，上述評估是遠離現實，且是個不合理的基準，並稱根據目前模型是沒有必要的。

根據「冠狀病毒疾病追蹤專案」（The COVID Tracking Project），美國單日檢測量最高的一天，是4月22日的31萬4182個，根本離500萬個還有很遙遠的一段距離。