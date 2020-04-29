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他同一組號碼連續下注30年 1天內喜獲雙倍頭獎
不論國內外，樂透彩券總是吸引許多民眾一試手氣，看看能不能靠著一張小小的彩券一夕致富。美國一名男子習慣用同一組號碼來簽注威力球（Powerball）彩券，這樣的做法也持續了30年，沒想到日前他用這組號碼買了2張彩券，竟然全都讓他中獎，開心的抱走200萬美元（約新台幣6000萬元）。
綜合外媒報導，美國科羅拉多州這名男子喬（Joe B.）買彩券的習慣已經30年，這些年來他買的號碼當中有一組從來沒有變過，即使常常槓龜也不曾換過。然而堅持了30年，幸運之神終於眷顧了他，在3月25日這天，喬早上先在一家超商買了一張彩券，晚上在另一家商店又買了一張，2張仍然都是使用同一組號碼，再搭配其他組快選號碼去下注。
沒想到開獎後，頭獎號碼和喬固定簽注的這組號碼一模一樣，一注100萬美元（約新台幣3000萬元），也就是說他能領到兩份頭獎獎金共200萬美元（約新台幣6000萬元）。
一個月後喬也順利領到他的獎金，有趣的是因為新冠肺炎疫情影響，為了減少接觸，彩券商採用「得來速」的方式領獎，得獎人可以預約領獎，也可以透過郵件領取，而喬領獎時也開心地舉起2張大支票拍照。
Joseph G. from Pueblo won TWO $1 million Powerball prizes more than a month ago and he finally came in to claim them today. You won't believe his amazing streak of luck: https://t.co/h0OR31w8k3 pic.twitter.com/nT6TMhE7ch— Colorado Lottery (@ColoLottery) April 27, 2020
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