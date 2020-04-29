快訊

中和宮廟暗夜惡火 出動68輛消防車趕往搶救

北市下重手！五電影院及好樂迪景美店遭勒令停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他同一組號碼連續下注30年 1天內喜獲雙倍頭獎

聯合新聞網 / 綜合報導
美國男子喬買彩券長達30年，一直以來都用同一組號碼下注，日前竟讓他2張彩券全都中了頭獎。 圖擷自推特
美國男子喬買彩券長達30年，一直以來都用同一組號碼下注，日前竟讓他2張彩券全都中了頭獎。 圖擷自推特

不論國內外，樂透彩券總是吸引許多民眾一試手氣，看看能不能靠著一張小小的彩券一夕致富。美國一名男子習慣用同一組號碼來簽注威力球（Powerball）彩券，這樣的做法也持續了30年，沒想到日前他用這組號碼買了2張彩券，竟然全都讓他中獎，開心的抱走200萬美元（約新台幣6000萬元）。

綜合外媒報導，美國科羅拉多州這名男子喬（Joe B.）買彩券的習慣已經30年，這些年來他買的號碼當中有一組從來沒有變過，即使常常槓龜也不曾換過。然而堅持了30年，幸運之神終於眷顧了他，在3月25日這天，喬早上先在一家超商買了一張彩券，晚上在另一家商店又買了一張，2張仍然都是使用同一組號碼，再搭配其他組快選號碼去下注。

沒想到開獎後，頭獎號碼和喬固定簽注的這組號碼一模一樣，一注100萬美元（約新台幣3000萬元），也就是說他能領到兩份頭獎獎金共200萬美元（約新台幣6000萬元）。

一個月後喬也順利領到他的獎金，有趣的是因為新冠肺炎疫情影響，為了減少接觸，彩券商採用「得來速」的方式領獎，得獎人可以預約領獎，也可以透過郵件領取，而喬領獎時也開心地舉起2張大支票拍照。

喬一直都用同一組號碼下注彩券。 圖擷自Daily Mail
喬一直都用同一組號碼下注彩券。 圖擷自Daily Mail

彩券 頭獎

相關新聞

他同一組號碼連續下注30年 1天內喜獲雙倍頭獎

不論國內外，樂透彩券總是吸引許多民眾一試手氣，看看能不能靠著一張小小的彩券一夕致富。美國一名男子習慣用同一組號碼來簽注彩券，這樣的做法也持續了30年，沒想到日前他用這組號碼買了2張彩券，竟然全都讓他中獎，開心的抱走200萬美元（約新台幣6000萬元）。

《紐時》揭性醜聞 調查報導找回媒體「第四權」

在新聞不斷遭受挑戰和質疑權威性的環境中，調查報導是有志之士力圖嘗試、堅守「第四權」價值的報導方式之一，經過計畫性的調查和研究，調查記者們揭發出攸關公共利益的報導，這種報導方式通常會造成社會影響，甚至進一步影響民意、政策或司法。

美國第一？挺拜登廣告諷川普：新冠病例確是第一

編譯潘勛／綜合28日電

受害者鄰居作證 拜登性騷疑雲再起 女民主黨人仍力挺

預計將代表民主黨參加2020年總統大選的前副總統拜登(Joe Biden)，上個月被前助理泰拉‧瑞德(Tara Reade)爆料性騷擾；瑞德當年的鄰居現在更出面作證，指受害人於10多年前就對她吐露性騷擾的消息，不過多名民主黨人仍力挺拜登。

柯林頓背書：是時候讓像拜登這樣的人當總統了

前第一夫人、前國務卿喜萊莉·柯林頓28日為民主黨總統參選人拜登背書，顯示民主黨的重量級人物不斷向拜登靠攏，支持他在11月大選中擊敗川普總統。

川普：美新冠肺炎破百萬例係因檢測能力世界最強

美國總統川普表示，美國的新冠肺炎確診病例之所以破百萬，那是因為美國的檢測能力遠優於其他國家。

副總統才是防疫破口？彭斯「無口罩」醫院訪視爭議

美國副總統彭斯（Mike Pence）28日探視明尼蘇達州的醫院，親自慰問病患和前線醫務人員。不過身為防疫指揮官的彭斯完全無視醫院配戴口罩的規定，現場所有隨行和醫務人員都戴著口罩，唯獨他一人沒有防護，大方地與剛從武漢肺炎康復的病患交談。畫面隨即引發輿論抨擊，事後面對記者質問，彭斯卻不以為意地回答——身為副總統，我都有定期檢查——但此番言論不僅讓院方難堪，也未能符合大眾的防疫表率期待。而彭斯本人無視規則的「突破式」行為，也老早不是第一次。

川普不滿「疫」放話索償可觀數字 中反批美國政客甩鍋

美國總統川普表示，中國原可在疫情蔓延全球前阻止，美方正「認真調查」，將向中索償可觀數字。中國外交部發言人耿爽回應，這是美國政客向中國「甩鍋」；中國外交部長王毅則稱，「中國抗疫鬥爭愈成功，有人就愈要質疑抹黑。」

防中獲先進武器 美阻半導體、航太技術出口

川普政府正在緊縮出口管制限制，賦予商務部更大權力以阻止半導體、航太及其他工業的美國商品與技術出口海外，以防中國等國家取得美國的先進武器、軍用飛機或監視技術來強化其軍力 。

史上首次！ 受疫情影響 奧斯卡准未上映電影報名

美國電影藝術與科學學院28日宣布，明年頒發的奧斯卡獎將接受僅在影音串流和隨選視訊（VOD）平台上播放的電影角逐最佳影片等獎項。這是奧斯卡獎史上首次接受沒有在戲院上映的作品報名。

美確診破百萬 川普：疫情秋天再起也能應對

美國新冠肺炎確診人數28日突破百萬例，死亡人數超過5.8萬人，美國疾病防治中心和華盛頓大學均預測，新冠肺炎死亡人數可能還會急劇增加；但川普總統同一天在白宮說，即便疫情秋天再起，也能應對得宜，已做好準備。

白宮發命令 肉品加工廠不得停工

疫情衝擊美國肉品供應，愈來愈多肉品加工業員工染疫甚至死亡，肉品加工業者考慮停工避疫；白宮已於28日晚間發布命令，要求肉品工廠不得停工，穩定供應量；肉品工會要求川普，必須保證130萬名從業人員的勞動安全，零售業者呼籲川普「珍視人命如同對待肉類」。

熱門新聞

日本政府發每人10萬日圓補助金 黑道大哥霸氣不領

科技股大跌影響 美股開高走低、道瓊收跌32點

傳金與正推特嗆爆網友 怒批美造假新聞：應該去死

NBA第二大豪門球隊湖人竟申請紓困 美財長：太超過了

日本600歲黑木大紫藤因新冠肺炎被剪 歷戰火不死封國家紀念物

茶葉要漲價了！被禁足的人狂喝 茶園卻沒人採茶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。