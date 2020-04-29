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川普：美新冠肺炎破百萬例係因檢測能力世界最強
美國總統川普表示，美國的新冠肺炎確診病例之所以破百萬，那是因為美國的檢測能力遠優於其他國家。
川普29日在推特上說：「美國的新冠肺炎病例超過100萬起的唯一原因是我們的檢測能力太強了，超越了世界上所有的國家。其他國家在檢測方面遠遠落後於我們，所以它們的確診病例才會那麼少。」
約翰霍普金斯大學數據顯示，美國確診數為101萬2,583例，58,355人死亡。確診第二名的西班牙有232,128例，還不到美國的四分之一。
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