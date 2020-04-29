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柯林頓背書：是時候讓像拜登這樣的人當總統了
前第一夫人、前國務卿喜萊莉·柯林頓28日為民主黨總統參選人拜登背書，顯示民主黨的重量級人物不斷向拜登靠攏，支持他在11月大選中擊敗川普總統。
柯林頓2016年是民主黨總統候選人，但在與川普對決中敗北，她也被視為民主黨凝聚支持拜登勢力的最後一塊拼圖。她28日在拜登競選團隊舉行的里民會議上讚揚拜登的經驗與領袖氣質，同時不點名地批評川普說：「如果我們有一位不但尊重科學，而且還能團結民眾的總統，該是多大的差別。設想一下如果我們有一位真正的總統，將意味著什麼。」
拜登曾擔任六任聯邦參議員，是歐巴馬時代的副總統；柯林頓說，拜登「一生都在為入主白宮的時刻做準備，現在到了需要像拜登這樣的人擔任總統的時刻。」
柯林頓作為曾經的總統候選人，至今在美國仍有強大影響力，她可將自己2016年的競選經驗提供拜登參考。她2016年競選總統鼓舞了許多女性，而她的失敗產生的陰影至今仍在，今年角逐民主黨總統提名的多位女性，就被質疑能否贏得白宮。拜登保證，他將挑選一位女性作為競選搭檔。
民主黨重量級人物最近數周紛紛為拜登背書，包括前總統歐巴馬、眾院議長南西·波洛西，以及進步派的領軍人物、聯邦參議員伊莉莎白·華倫和桑德斯，但喜萊莉的丈夫前總統柯林頓迄今尚未表態，近年來川普主政後，他一直保持低調。
拜登如今迅速獲得黨內的支持，成為民主黨事實上的唯一參選人，而柯林頓四年前的此刻仍在苦戰，直至初選的最後時刻才爭取到提名。她和丈夫柯林頓認為，黨內對手桑德斯的糾纏最終傷害了她對決川普的選情。
川普競選團隊表示，拜登和柯林頓都是民主黨的建制派，兩人數十年浸泡在華盛頓的沼澤中，共同謀畫將桑德斯排除在民主黨提名人之外。
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