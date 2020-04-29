受害者鄰居作證 拜登性騷疑雲再起 女民主黨人仍力挺

預計將代表民主黨參加2020年總統大選的前副總統拜登(Joe Biden)，上個月被前助理泰拉‧瑞德(Tara Reade)爆料性騷擾；瑞德當年的鄰居現在更出面作證，指受害人於10多年前就對她吐露性騷擾的消息，不過多名民主黨人仍力挺拜登。

許多知名民主黨人與白登可能考慮的女性副手紛紛出面聲援拜登，包括參議員柯洛布查(Amy Klobuchar，明尼蘇達州)、賀錦麗(Kamala Harris，加州) 與喬治亞州州長候選人史黛西．艾布蘭(Stacey Abrams)；2016年民主黨總統參選人喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)28日更直言：「我希望拜登現在就是總統。」

瑞德表示事發時間為1993年春天，本月稍早她曾向美聯社透露，當時她曾把被性騷擾的事，告訴過至少四人，包括她已逝的母親和10多年前曾將事件公開的兄弟。她在1995、1996年的鄰居琳達‧拉凱絲(Lynda LaCasse)表示，瑞德事發後告訴她「共事的參議員將手伸進她的裙子裡」。

拉凱絲說：「她認為自己被性侵，並且求助無門。」此外，1994年至1996年間，與瑞德一同為加州參議員康納爾(Jack O`Connell)服務的同事羅瑞‧桑切斯(Lorraine Sanchez)，也向「商業內幕」(Business Insider)透露：「她被在華盛頓特區工作時的前雇主騷擾」，還因對此提出質疑而被開除。

瑞德曾指控拜登在國會大廈地下室的辦公室中，將她強壓在牆上撫摸，並以手指伸入下體；向主管報告後也不了了之，只能被迫另謀他職。

不過她當時的同事對此事沒有印象，她的指控更被公開否認；去年春季，更有包括瑞德在內的八名女性爆料白登有令人感到不舒服的肢體碰觸。

拜登表示將「未來將更謹慎，尊重他人空間」；競選團隊通訊主任貝丁菲爾德 (Kate Bedingfield)表示：「此事應受獨立單位審慎檢視，這絕對從未發生過。」

上周，新聞節目「the Intercept」更播出瑞德母親致電有線電視新聞網(CNN)的「賴瑞金現場」 (Larry King Live)節目的爆料片段。

瑞德3月曾在凱蒂·哈弗(Katie Halper)的podcast節目透露更多性侵細節，去年4月也曾向美聯社爆料拜登曾撫摸肩膀和脖子，並觸摸頭髮，還被同事告知「別穿太性感」。美聯社當時因她的說詞和其他報導不符，也無法有效證明，才沒將報導公開。

長期支持民主黨的她表示，今年總統大選不會投票給拜登和川普，她說：「很難過我們必須從兩位有性騷擾、性侵和厭女的候選人之中做選擇。」