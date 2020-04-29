美國第一？挺拜登廣告諷川普：新冠病例確是第一

支持民主黨準總統參選人拜登的一個超級政治行動委員會(PAC)28日推出一支廣告，內容指川普總統掛在嘴邊的「美國第一」(America First，或譯美國優先)，目前在新冠確診人數及新冠病死人數，還真辦到全球第一了。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)28日報導，這支名叫「第一」(First)的廣告打算在密西根、賓州及威斯康辛三大戰場州播出；2016年川普能擊敗喜萊莉．柯林頓，關鍵就是在這三州取勝。

不附屬於其他組織的超級PAC「美國優先事項」(Priorities USA)表示，接下來兩周將斥資200萬元在電視及網路播出這支廣告。

廣告畫面是擔架占滿螢幕，旁白大喊說，「川普講，他要讓美國成第一，現在他辦到了。美國的新冠病例領先全球」。

據約翰霍普金斯大學統計，截至28日晚間，美國新冠確診數超過101萬，占全球311萬4000多例將近三分之一；美國因此喪生者已超過5萬8000人。

廣告另特寫美國近幾周首度申請失業補助人數已超過2600萬人。密西根州失業保險局統計，到27日夜間，該州申領失業救濟人數已超過100萬；賓州官網則指出州內失業人數為160萬以上。威斯康辛27日最新失業人數尚未公布。

「美國優先事項」主席西塞爾(Guy Cecil)表示，美國本該在全球舞台成為防疫楷模及領袖，但川普非但沒辦到，還誤國，現在美國在感染及死亡數真是第一了。他們絕不容川普竄改歷史，不讓美國人知道真相。

西塞爾的嚴厲批評，也呼應拜登對川普愈來愈猛的譴責。新冠疫情伊始，白登便提出建議，講自己若是總統會怎麼做。到了27日，白登不再只提供建議，而是發表聲明，指川普「沒做到檢測」，那是川普政府因應新冠疫情的原罪。

川普則在白宮表示，檢測一點問題也沒有。同一時間，川普頒布新指南，指導各州擴大檢測及追蹤疫情擴散。