川普不滿「疫」放話索償可觀數字 中反批美國政客甩鍋

美國總統川普表示，中國原可在疫情蔓延全球前阻止，美方正「認真調查」，將向中索償可觀數字。中國外交部發言人耿爽回應，這是美國政客向中國「甩鍋」；中國外交部長王毅則稱，「中國抗疫鬥爭愈成功，有人就愈要質疑抹黑。」

路透報導，川普27日在白宮記者會上說：「我們正在做非常認真的調查。我們對中國不滿意，有許多方法可以讓他們為此負責。我們相信這原本可以在源頭就被控制。這本可以迅速制止，而不會蔓延全世界」。

本報系聯合報報導，川普過去多次批評中國處理新冠病毒疫情不力。當被問及德國媒體上周呼籲向中國提出1650億美元的疫情損害賠償，美國是否也考慮跟進時，川普回應，美國的做法會比德國簡單，但金額會超出德國要求的賠償。

川普說，「我們還未決定最終金額，數字很可觀」，並強調疫情重創全球。

對此，中新社報導，中國外交部發言人耿爽28日在例行記者會上說，美國政客向中國「甩鍋」，絲毫抹殺不了中國人民經過艱苦努力取得的抗疫成果，也無助於美國國內的防疫工作，只會進一步暴露美方的險惡用心及其自身存在的嚴重問題。

「我要再次強調，美國政客一再罔顧事實，睜著眼睛說瞎話，目的只有一個，就是企圖推卸對自身疫情防控不力的責任，轉移視線。」耿爽稱，「事實勝於雄辯，公道自在人心，他們的圖謀絕不可能得逞。」

對於被美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）指控，中國向美國出口假冒偽劣新冠病毒檢測試劑盒，並從疫情全球大暴發中牟取暴利。耿爽表示，納瓦羅一貫謊話連篇，毫無誠信。「他現在這些說辭純屬謊話和謬論，完全都是虛構的。」

另外，觀察者網報導，中國外交部長王毅27日和柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索坤通電話。王毅說，中方一開始就公開透明地同國際社會分享抗疫信息，積極開展國際合作，並得到包括柬埔寨在內大多數國家的歡迎和充分肯定。中國抗疫鬥爭愈成功，有的人就愈要質疑抹黑；中國與各國合作越好，有的人就越要挑毛病，這充分暴露了他們對中國的偏見和不公。