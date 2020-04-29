防中獲先進武器 美阻半導體、航太技術出口

川普政府正在緊縮出口管制限制，賦予商務部更大權力以阻止半導體、航太及其他工業的美國商品與技術出口海外，以防中國等國家取得美國的先進武器、軍用飛機或監視技術來強化其軍力 。

商務部27日公布的新規定，將要求美國企業在出售某些產品給中國以支援軍事用途之前，須先獲得許可證，即使這些產品是民用；此舉可能阻礙半導體及民用航空設備銷往中國，如果美國認定產品屬於軍事用途。

美國製造的產品與技術在出口前需獲許可證的新規定，還擴大適用於俄羅斯與委內瑞拉，但受影響最大的將是與中國的貿易。

新規定要求美國企業須申報所有出口至中國、俄國及委內瑞拉的產品，無論出口金額的多寡。

商務部長羅斯在聲明中說：「中國、俄羅斯及委內瑞拉的某些實體試圖規避美國的出口管制，損害美國的整體利益。」