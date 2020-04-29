白宮發命令 肉品加工廠不得停工
疫情衝擊美國肉品供應，愈來愈多肉品加工業員工染疫甚至死亡，肉品加工業者考慮停工避疫；白宮已於28日晚間發布命令，要求肉品工廠不得停工，穩定供應量；肉品工會要求川普，必須保證130萬名從業人員的勞動安全，零售業者呼籲川普「珍視人命如同對待肉類」。
隨著民眾延長在家時間，肉類需求量在3月創高峰，隨著員工陸續確診，肉類加工業者只能宣布停工，美國肉品工會統計，過去兩個月來豬肉供應量減少25%，牛肉減少10%。
肉品工會28日指出，已有20人染疫身亡；今日美國報調查發現，超過4400名從業人員確診，遍及至少26州、80廠，28座廠房關閉。
肉品加工大廠泰森（Tyson Food）27日登全版廣告提醒，「美國的食物供應鏈瀕臨崩潰」，一旦加工廠關閉，短期內百萬磅的肉類都會從供應鏈中消失；即便美國畜牧業還在生產，沒有肉品加工廠，也無法讓肉類上架販售。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，泰森考慮關閉八成廠房，保留兩成運作。紐約時報報導，JBS和史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods）等關閉部分廠房，但也有些廠房在疫情期間重新運作。
川普28日會見佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）時，透露稍晚將簽署行政命令，援引國防生產法，以行政命令禁止肉品加工廠關閉，解決肉品短缺問題。白宮已於28日晚間發布命。
維吉尼亞州州長諾譚（Ralph Northam）日前表示，東岸10座家禽產品加工廠為食物供應的關鍵，受疫情嚴重影響，他「非常擔憂」，呼籲聯邦政府協助提高檢測能力。
肉品工會表示，行政部門必須採取對策，確保從業人員的安全，包括將聯邦庫存的口罩和防護衣提供給從業者，每天進行生理監測，確保工作時的社交距離，並給予染疫員工全薪病假。零售業工會主席艾伯鮑姆（Stuart Appelbaum）說，「希望政府珍惜勞工性命，有如肉類產品一般」。
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