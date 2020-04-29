白宮發命令 肉品加工廠不得停工

美國副總統彭斯（Mike Pence）28日探視明尼蘇達州的醫院，親自慰問病患和前線醫務人員。不過身為防疫指揮官的彭斯完全無視醫院配戴口罩的規定，現場所有隨行和醫務人員都戴著口罩，唯獨他一人沒有防護，大方地與剛從武漢肺炎康復的病患交談。畫面隨即引發輿論抨擊，事後面對記者質問，彭斯卻不以為意地回答——身為副總統，我都有定期檢查——但此番言論不僅讓院方難堪，也未能符合大眾的防疫表率期待。而彭斯本人無視規則的「突破式」行為，也老早不是第一次。

2020-04-29 15:41