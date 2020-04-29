還沒收到紓困金？快檢查是不是這5種原因

新冠肺炎第一波紓困支票已直接匯入約8000萬名美國人的戶頭，不過與預估截至9月發放紓困金給1億7100萬人相較之下，這個數字不到一半；同時政府也已開始郵寄紓困支票，如果民眾戶頭尚無直接匯入的款項，以下有五種可能原因。

1. 匯錯戶頭

若在最後一次報稅後更換銀行，紓困支票可能撥進前一家銀行，不過好消息是這只會稍微耽擱，直接存款應該會自動退回；一旦財政部發現錯誤，就會改寄支票。

2 資格不符

並非每個人都符合資格能收到紓困款項。紓困金發放取決於你在2018年或2019年報稅時的調整後總收入。

根據紓困法「CARES Act」，民眾若無社會安全號碼就不符合領取資格；如果你是美國公民有社安號碼，但與無此號碼的配偶共同報稅，那麼你就沒有獲得紓困金的資格。

3. 近年未獲退稅

許多未收到紓困金的消費者發現他們有個共同點：近年未獲退稅而是需要補稅。根據國稅局(IRS)，如果你選擇自動從銀行扣款來繳稅，國稅局就無法取得資訊以撥發紓困金；國稅局會把紓困支票寄到你先前提供的地址。

4. 國稅局剛收到銀行資訊

城市-布魯金斯稅收政策中心(Urban-Brookings Tax Policy Center)研究人員珍妮特霍茲布拉特(Janet Holtzblat)表示，如果你希望更快獲得紓困支票，但還沒報稅，最好的辦法就是盡快報稅。

這項建議雖仍有用，但國稅局表示，如果民眾最近剛報稅，可能需要等上一段時間供國稅局作業。

5. 第三方扣押還債

如果你拖欠某些債務，例如學貸，或有賠償金未支付，銀行等第三方可能會扣押這筆錢來還債。