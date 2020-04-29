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身分資格不同 紓困支票發放補助單位也不同

世界日報 / 編譯孫梁╱綜合報導
還沒有收到1200元的紓困支票？你在下周可能有機會。(美聯社)
還沒有收到1200元的紓困支票？你在下周可能有機會。(美聯社)

國會上月通過的2兆元緊急援助法規定，將為每個符合條件的成年人發放1200元，財政部和國稅局最終將發出1億5000萬個紓困給付。國稅局前三個星期已完成8810萬個給付支票和直接轉帳，近1580億元，但許多人表示迄今仍沒收到支票；財政部表示，領取社安金的人29日開始將可看到1200元入帳，不報稅但有未成年子女的社安補助金(SSI)和退伍軍人福利的領取者，需在5月5日前申請給子女的500元紓困金。

財政部和國稅局是兩個不同的系統，因此在聯邦福利領取者的紓困金自動給付上還要做出安排，領取社安退休金、遺屬和殘障補貼以及SSI的人，給付將是自動轉帳；過去兩年沒有報稅的鐵路退休福利領取者和退伍軍人福利的受益人，給付也是自動轉帳。

國稅局設立了「非報稅人」(non-filer)和「獲得給付」(Get My Payment)兩個工具，以收集部分人的訊息，包括過去兩年沒有報稅的人，以及雖有報稅但沒向國稅局提供銀行帳戶的人。

符合領取紓困補助但不要求報稅、以及今年不準備報稅的人，可利用國稅局網站的「非報稅人」工具。不報稅的人可提供自己的銀行帳戶，以便於國稅局直接轉帳，而無需等候郵寄支票。

成千上萬的人質疑為何仍未收到1200元的紓困支票？其中許多是低收入的退伍軍人和領取社安福利的人；加州Calimesa鎮54歲的海恩斯(Robert Haynes)說，他上過伊拉克戰場，是殘障退伍軍人，並按要求提供了個人訊息，但至今仍沒收到錢，而別人都表示已經收到，他對退伍軍人的待遇感到不解。

如果報稅人希望向國稅局提供直接轉帳的銀行帳戶，可點擊「Get My Payment」，這一工具還可便於報稅人檢查紓困給付的進展。

退伍軍人 伊拉克 退休金

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