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最壞示範？白宮抗疫總指揮、副總統潘斯訪醫院不戴口罩

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
美國副總統潘斯（中）28日巡視明尼蘇達州的梅約醫院，他違反醫院規定沒戴口罩。圖為他與一名已康復的病患交談。美聯社
美國副總統潘斯（中）28日巡視明尼蘇達州的梅約醫院，他違反醫院規定沒戴口罩。圖為他與一名已康復的病患交談。美聯社

美國副總統潘斯28日巡視明尼蘇達州的梅約醫院，儘管醫院規定所有訪客都要戴口罩，但潘斯沒戴。

在照片中，潘斯是唯一沒戴口罩的人。梅約醫院在推特發文說，事前有告知潘斯，醫院規定訪客要戴口罩。不過，院方已刪除此推文。

潘斯是白宮對抗新冠病毒疫情工作小組的總指揮。川普政府發布的防疫準則也建議，在難以保持社交距離的公共場合應戴口罩。

潘斯訪問醫院當天，美國新冠肺炎確診人數突破100萬，死亡人數超過5萬7000人。

美國總統川普之前也說過，他不打算戴口罩。

潘斯為他的行為辯護說，身為美國副總統，他會定期做檢測，他身邊的人也是。

他說：「疾病管制與預防中心(CDC）公布戴口罩的準則，因為他們意識到，也許已感染病毒的人可能會傳染給他人，因此要戴口罩。」

潘斯說：「既然我身上沒有病毒，我想我來這裡，是跟研究人員和了不起的醫療人員交談的好機會，而且能直視他們的眼睛，說聲謝謝。」

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