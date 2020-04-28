一種疫情各自解讀 美兩黨噴口水戰

同樣是新冠肺炎，民主黨常強調疫情恐致命，共和黨總卻老說團結能戰勝一切，解釋不同調。美國知名網路媒體《石英》以兩黨對新冠肺炎的宣傳進行調查發現，民主黨的廣告預算是共和黨的10倍，主打疫情致命需小心與川普的無能；共和黨則大打團結牌，認為總統川普會解決一切。

有人強調總統無能

《石英》報導，根據他們的統計資料，民主黨在過去1個月投入300萬美元的廣告預算，主要是警告民眾疫情的致命性，以及調侃總統川普在白宮記者會上，許多不合常理的發言，試圖強調川普與他內閣團隊的無能，導致目前美國疫情大爆發，美國人民生命受到嚴重威脅。

民主黨發文的主要關鍵字有Donald Trump、response、deadly、petition（補救）與lives（性命），由於疫情讓許多美國人失去工作，因此他們希望可以獲得救濟金、急難救助等補償，有很多發文希望能保住現有工作或早日就業。其中，許多民主黨貼文都希望常常跟川普意見相左的白宮防疫專家佛奇也能「保住工作」。

有人呼籲團結

相較之下，共和黨宣傳的關鍵字多為our nation、community、stronger、加油符號、President Trump，強調面對疫情，美國人民需要更團結，只要眾人一心、將士用命，「美國將度過疫情，並比以往更強大」，而且他們的宣傳多會加註：「感謝川普總統的領導！」

不過《每日郵報》報導，川普白宮記者會的荒腔走板，連他的好友、知名主持人摩根都看不下去，發公開信呼籲川普要嚴正看待疫情，結果川普馬上取消追蹤他的推特帳號，但摩根也無所畏懼，回嗆川普如果再不振作，年底選舉「可能會很慘」。

另外，疫情也讓平常網路觸及率最低的醫療機構獲得一些聲量，而醫療機關常透過beat、infected、vaccines、research等字眼吸引民眾或廠商注意，因為美國私人醫院多，很多不是由員工，而是由雇用公司發文，希望透過宣傳募集經費，提供醫護薪水與醫院基本開銷。

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