美國疫情趨緩 教堂擬恢復聚會

疫情似有趨緩，美國各州有意放寬社交禁令，教會也打算跟進恢復聚會。在新冠肺炎疫情期間，多使用線上禮拜的美國教會，隨著部分州政府開始放寬限制後，也有意開放教友回到教會聚會，有教會考慮以戶外崇拜或車上崇拜方式進行。

恢復聚會但限制人數

據《基督徒郵報》報導，上週五，密蘇里州州長帕森宣布將終止封城措施，其中也提出參加教會禮拜注意的規則，當地公司行號與其他單位將從5月4日開始恢復營業。印第安納州費舍爾I-Town教會牧師山瑞爾也指出，本週開始教會將恢復聚會。

至於紐約天主教錫拉丘茲教區也計劃在安全與有效的條件下重新開放彌撒。路西亞主教表示，「我在思考是否能舉行戶外彌撒，讓參加者在車上的可行性，作為無法開放在教堂聚會的臨時措施。」

蒙大拿州州長布洛克也宣布，將實施包括教會在內的第一階段開放措施，當地頂峯教會牧師史帝夫斯表示，教友將會配合防疫措施，他表示，「座椅會安排間隔1.8公尺，也會提供消毒劑。禮拜時間也會縮短以及關閉咖啡廳等聚會場所。」

近半教會盼6月恢復

不過，在奧克拉荷馬州，即使州長斯蒂特有意允許教會重新開放，但部分教會則持謹慎態度，例如克萊爾莫爾第一浸信會牧師威金頓指出，「雖然我們都很想講道，但我們更想保護民眾。」

據《巴納》報導，巴納集團在4月7~13日進行的調查發現，接近一半受訪的牧師希望在5月就可恢復實體聚會，5成的牧師則認為時間點會落在6月之後，其中有35%的人認為是6月，14%認為是7或8月。

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