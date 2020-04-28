川普追究中國隱匿疫情 遭踢爆國安日報早警告他10多次

美國總統川普揚言追究中國大陸隱匿並延宕通報疫情的責任，遭到華盛頓郵報打臉，指稱今年1月和2月間的「國安日報」（the President’s Daily Brief，PDB）曾10多次警告川普有關中國未公開疫情，恐導致嚴重政治與經濟後果，只是川普置若罔聞。

華郵引述國安人士的話報導，川普經常略過PDB，連每周2至3次的口頭報告也沒耐心聽。國安日報屢屢提出警告，川普卻忙著淡化疫情的嚴重性。