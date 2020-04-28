紐約州取消民主黨初選 桑德斯批破壞民主

紐約州選舉委員會27日宣布，受疫情影響，紐約州將取消已推遲至6月23日舉行的民主黨總統初選，但部分國會議員及州級初選仍將繼續進行；此前在4月13日退選、已背書白登的桑德斯通過其競選團隊表示，紐約州取消初選的做法是破壞民主。

紐約州選舉委員會民主黨籍委員卡爾納(Douglas Kellner)表示，在美國疫情震央的紐約州舉行一場實際上並無競爭性的初選，「多此一舉而且輕率」，希望選民和投票站工作人員不必再履行選舉責任和保證健康之間做選擇；目前紐約州已有近30萬人感染，超過1萬7000人死亡。

紐約州此前將初選日期從4月28日推遲到6月23日，並允許選民不在籍投票；由於白登將篤定獲得民主黨提名，紐約州選舉委員會民主黨籍委員27日投票決定取消初選，全州約20個郡的選民將不必投票。

桑德斯競選團隊27日發表聲明稱，紐約州選舉委員會取消初選的「暴行」是「對美國民主的重擊」，並呼籲民主黨全國委員會推翻此決定；聲明表示，「就像白登上周警告川普可能利用疫情推遲大選，這次紐約州算是給川普開了一個惡例」。

儘管桑德斯本月上旬宣布退選並背書白登，不過桑德斯說他並未退選，他希望他的名字留在接下來幾場初選的選票上，好讓他的進步派支持者能選出立場一致的黨代表，期能在全國代表大會上影響民主黨的政綱。

與桑德斯長期合作的策士韋弗(Jeff Weaver)表示，桑德斯只是「暫停」選舉，而非「結束」選舉，這是因為各州民眾仍有權用選票表達支持，「沒人要求紐約州取消選舉，民主黨全國委員會和白登的競選團隊都沒有這樣要求，而且我們也表示希望桑德斯仍然留在選票上；正確的做法應該是用不在籍投票保證初選順利進行，而不是完全奪去選民投票的權利」。